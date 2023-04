Enfant mort dans une résidence: un cordon de store en cause?

Un enfant de deux ans a perdu la vie, lundi matin, après s’être infligé des blessures mortelles dans une résidence de Saint-Côme-Linière, dans la région de Chaudière-Appalaches.

• À lire aussi: Beauce: mort accidentelle d’un enfant dans une résidence de Saint-Côme-Linière

Les policiers ont été appelés vers 10 h 30 pour prêter assistance aux ambulanciers dans une maison unifamiliale de la petite municipalité située à une quinzaine de kilomètres au sud de Saint-Georges, en Beauce.

Une voisine a été la première à se présenter sur les lieux et a amorcé des manœuvres de réanimation avant l’arrivée des ambulances.

Le bambin se serait blessé avec le cordon d’un store installé dans une fenêtre, selon les informations dont dispose Le Journal. La Sûreté du Québec (SQ) refuse de confirmer cette thèse, pour l’instant.

«L’enfant de moins de cinq ans a été transporté à l’hôpital où son décès a été constaté», s’est contenté d’indiquer le porte-parole de la SQ Claude Doiron.

La victime serait le deuxième d’une famille reconstituée de trois enfants, dont le plus jeune est âgé de moins d’un an.

Onde de choc

Les événements tragiques ont causé une onde de choc dans le voisinage. Plusieurs résidents du secteur vaquaient à leurs occupations en ce lundi de Pâques lorsque les services d’urgence sont arrivés sur les lieux.

« On a vu les policiers sortir le corps du petit garçon, raconte une autre voisine. On se doutait qu’il était mort, ses petites jambes ne bougeaient pas. [...] La mère était dehors dans la rue et elle pleurait et elle criait. »

Un autre résident affirme que l’ambiance a basculé rapidement sur la courte rue. « C’était une belle journée, des enfants jouaient dans la rue et là les ambulances et les pompiers sont arrivés. On s’attend vraiment pas à voir ça juste à côté de chez soi. »

-Avec la collaboration de Louis Deschênes