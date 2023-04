Le beau temps s’installe: «on n’a pas vu ça depuis 15 ans au Québec»

Après un hiver difficile au Québec, c’est maintenant le beau temps qui s’installe dans la province.

«Le mois d’avril est un mois de surprise. Il ne faut pas s’étonner des premières poussées de chaleur, de douceur, parce que 20 degrés, on n’a pas connu ça en avril 2022. Cette année, on s’enligne pour 3 jours consécutifs avec 20 degrés. On n’a pas vu ça depuis 15 ans au Québec», constate Gilles Brien, météorologue, à TVA Nouvelles.

Une température idéale pour profiter des terrasses, au grand bonheur des restaurateurs.

«L’hiver qui vient de passer a été extrêmement difficile avec le manque de personnel, avec la hausse des prix, la hausse du carburant, la hausse d’Hydro-Québec et la hausse du salaire minimum. Ça crée malheureusement une pression à la hausse sur les prix», estime Martin Guimond, propriétaire du Saint-Bock.

Les amateurs de plein air pourront profiter de ce beau temps hâtif. D’ailleurs, la saison de golf s’annonce prometteuse.

«On a présentement plusieurs joueurs qui ont hâte d’avoir accès aux parcours au Québec. Il y a beaucoup de champs de pratique ouverts actuellement. Plusieurs parcours vont ouvrir dans le courant de la semaine», annonce Stéphane Dubé, directeur général de l’Association des Clubs de golf du Québec.