Le guitariste de longue date d’ABBA est décédé

Le guitariste de longue date d'ABBA, Lasse Wellander, 70 ans, est décédé après une brève bataille contre le cancer, a annoncé sa famille.

• À lire aussi: Huit chansons qui ont le potentiel de sauver des vies

Le groupe pop suédois a rendu hommage à son «cher ami, un gars amusant et un superbe guitariste».

«C'est avec une tristesse indescriptible que nous devons annoncer que notre bien-aimé Lasse s'est endormi. Il est récemment tombé malade et ça s'est avéré être un cancer généralisé. Il est décédé tôt vendredi saint, entouré de ses proches», peut-on lire dans une publication mise sur sa page Facebook.

«Tu étais un musicien incroyable et humble comme peu, mais surtout tu étais un mari, un père, un frère, un oncle et un grand-père merveilleux».

«Lasse était un ami cher, un gars amusant et un superbe guitariste», a déclaré ABBA dans un communiqué à CNN lundi. «L'importance de son apport créatif dans le studio d'enregistrement ainsi que de son travail de guitare solide sur scène était immense. Nous pleurons sa mort tragique et prématurée et nous nous souvenons [...] de l'homme qui a joué un rôle si important dans l'histoire d'ABBA. Il nous manquera profondément et ne sera jamais oublié.»

Né en 1952, Wellander a fait sa première collaboration avec ABBA en octobre 1974. Il est ensuite devenu le guitariste principal des albums du groupe et a fait des tournées avec eux pendant plusieurs années en 1975, 1977, 1979 et 1980.

Il est ensuite resté dans le giron du groupe, même après leur séparation en 1982, rapporte CNN.

Il a également collaboré avec plusieurs autres groupes musicaux.