Le premier ministre ukrainien à Toronto mardi pour demander plus d'aide

Le premier ministre ukrainien Denys Shmyhal sera à Toronto, mardi, notamment pour réclamer plus d’armes canadiennes lors d’une série de rencontres avec le gouvernement Trudeau.

• À lire aussi: Le Pentagone enquête sur des fuites de documents confidentiels concernant l'Ukraine

• À lire aussi: Russie: le journaliste américain inculpé d’«espionnage», son journal rejette les charges

• À lire aussi: Urbi et Orbi: le pape François appelle à «mettre fin à tous les conflits qui ensanglantent le monde»

La visite, qui avait été annoncée la semaine dernière sans date précise, a été confirmée lundi soir par le bureau du premier ministre Justin Trudeau.

Les deux dirigeants se rencontreront à Toronto pour une rencontre bilatérale et un déjeuner de travail, en plus d’une cérémonie de signatures. La vice-première ministre Chrystia Freeland, la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly et la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, participeront aussi aux rencontres.

AFP

La teneur des discussions prévues n’a pas été divulgué par Ottawa, mais M. Shmyhal avait expliqué au «Globe and Mail», jeudi dernier, que l’Ukraine a besoin de plus d’armes et de munitions.

«Présentement, nous avons besoin de blindés lourds, d’obus d’artillerie, de munitions pour les obusiers et pour les chars d’assaut», a énuméré le dirigeant, qualifiant ces requêtes de «crucialement importante pour notre contre-offensive».

Le premier ministre ukrainien a aussi affirmé au «Globe» qu’il espère que le gouvernement canadien «créera des mécanismes pour favoriser les investissements en Ukraine», afin d’encourager des entreprises privées à faire des affaires sur le territoire du pays.