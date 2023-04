Maigrir est plus dangereux que de grossir pour les aînés, selon une étude

Perdre du poids serait plus dangereux que d’engraisser pour les personnes âgées, révèle une étude publiée dans la revue médicale américaine JAMA Network Open.

Selon les chercheurs, maigrir, lorsqu’on a atteint un certain âge, augmente le risque de mourir, particulièrement chez les hommes.

L’étude a été réalisée entre 2010 et 2014 auprès de 17 000 Australiens de 70 ans et plus et de 2000 Américains d’au moins 65 ans. Chaque participant était pesé annuellement.

«Notre étude révèle qu’une perte de poids de 5% accroit le risque de mourir», a expliqué l’autrice de l’étude, la Dre Monira Hussain.

En revanche, la prise de poids chez les personnes âgées en santé n’a pu être associée à aucun effet négatif.

Les chercheurs indiquent que la perte de poids peut augmenter le risque de mourir, car elle est souvent le signe d’un problème de santé tel que le cancer ou la démence.

Un aîné qui maigrit est souvent en situation de perte d’appétit, qui peut être causée par une inflammation ou un problème hormonal. Dans certains cas, la perte de poids peut être une conséquence de l’isolement vécu par la personne âgée.

Les experts recommandent aux aînés de surveiller tout changement de poids (gain ou perte) et d’en informer leur médecin afin que des tests médicaux soient effectués.