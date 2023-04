Peter Miller a pris plaisir à jouer un criminaliste narcissique dans «Indéfendable»

Après avoir brillé dans la peau de François Labelle dans «District 31», Peter Miller s’est fait offrir sur un plateau d’argent le rôle de Me Cédric Boileau, un criminaliste narcissique, prétentieux et imbu de lui-même dans la quotidienne «Indéfendable».

Le comédien de 54 ans a éprouvé un réel plaisir à aller ailleurs dans son jeu, lui qui, dans la vie, est à des années-lumière de son personnage.

«On m’a fait confiance avec un personnage, honnêtement, plus complexe. Ça fait partie du cadeau d’avoir décroché ce rôle. Ça m’a sorti de mon "casting" habituel et c’est moins unidimensionnel qu’à l’habitude», a dit le grand gaillard, qui fait carrière sous les projecteurs depuis 22 ans, en français et en anglais.

Prêt à tout pour devenir l’associé de Me André Lapointe (Michel Laperrière) et de Me Léo MacDonald (Sébastien Delorme) au Cabinet Lapointe MacDonald, Me Boileau n’a pas hésité à faire de la médisance sur le dos de Me Marie-Anne Desjardins (Anne-Élisabeth Bossé), sa rivale dans cette course. Il a même tenté de piéger cette dernière en plein procès, alors qu’ils faisaient équipe dans la cause de meurtre impliquant deux membres du Clan 45, un gang de rue.

Me Boileau n’a aucun scrupule et est prêt à tout pour parvenir à ses fins. Quand on lui a annoncé, dans l’épisode de jeudi dernier, que c’est Marie-Anne qui devenait associée, Me Boileau n'a pu se retenir et a provoqué l’ire de Me Lapointe en affirmant qu’il continuerait de louer un bureau au cabinet «juste pour la faire chier». Me Lapointe lui a dit sur le champ de faire ses boites et de débarrasser le plancher.

«Boileau va te sourire pour ensuite te poignarder dans le dos si nécessaire! Il ne manipule pas pour le plaisir, mais quand il a un objectif il va faire ce qu’il faut», selon son interprète.

De retour dans la deuxième saison

Selon ce qu’on sait, Me Boileau ne sera pas de retour dans les épisodes d’ici la fin de la première saison, qui bat son plein jusqu’au 27 avril.

Toutefois, on chuchote à travers les branches que Peter Miller pourrait revenir sur le plateau d’«Indéfendable» au courant de la deuxième saison, dont le tournage s’est mis en branle le 27 mars dernier. On n’aurait donc pas fini de découvrir l’arrogant criminaliste et Marie-Anne pourrait le recroiser, elle qui lui a dit au revoir en levant son majeur, dans l’épisode de jeudi.

Changer d’énergie

Le sympathique comédien a dû changer d’énergie, avoir un regard moins dur bien sûr, mais François Labelle l’a tellement marqué qu’il n’est jamais bien loin.

«Je me souviens de la première scène que j’ai tournée avec Kelly [interprété par Rodney Alexandre]. Il m’intimidait et en tant qu’acteur j’ai eu le drôle de réflexe de réagir encore comme Labelle. Le réalisateur est venu me dire: "Labelle, sort de ce corps!"», a dit le comédien en riant.

Peter Miller, qui est un grand sportif et qui a évolué au sein de la Ligue canadienne de football, a déjà rencontré des personnes qui ressemblent à son personnage dans «Indéfendable». Selon lui, les gens «centrés sur eux-mêmes» comme Me Boileau sont nombreux à évoluer dans les milieux très compétitifs.

Peter Miller vient d’achever le tournage du film «Charlie Tango», en anglais, avec David La Haye et Stacie Mistysyn. Il joue un détective dans ce thriller produit, réalisé et écrit par Simon Boisvert.