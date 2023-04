Plus de 5 jours sans électricité : «ne baissez pas les bras», dit Hydro-Québec

Plus de cinq jours après la tempête de verglas, des milliers de foyers sont toujours plongés dans le noir et certains pourraient bien passer une sixième nuit de suite sans électricité.

En entrevue à TVA Nouvelles, le porte-parole d’Hydro-Québec Francis Labbé a voulu envoyer un message d’espoir et d’encouragement aux clients qui sont toujours sans courant.

«On sait que c’est extrêmement difficile pour les gens qui sont toujours privés de courant. On sait que les nuits sont fraîches et on sait que c’est difficile sur le moral des troupes», a déclaré M. Labbé. «Ce qu’on dit aux gens, c’est: ne baissez pas les bras. Nos équipes arrivent tôt ou tard»

Hydro-Québec espère rebrancher tout le monde lundi soir, mais évoque la possibilité que certains doivent attendre mardi avant de retrouver le courant.

«Nos équipes font tout ce qu’elles peuvent pour rétablir le courant le plus rapidement possible pour la majorité des clients», soutient Francis Labbé.

