Poursuite contre Tesla: «la vie privée, ça n’existe plus!»

La poursuite contre Tesla en raison d’employés qui auraient violé la vie privée de nombreux clients fait sourciller plusieurs propriétaires de voitures électriques, mais ne surprend pas beaucoup le consultant en cybersécurité chez Trilogiam, Jacques Sauvé.

Ce dernier estime que les renseignements personnels sont de moins en moins privés.

«La vie privée, ça n’existe plus», a lancé d’entrée de jeu M. Sauvé.

«Ces compagnies-là nous disent dans des politiques longues comme mon bras, avec plein de jargon légal : faites-nous confiance, on va protéger vos renseignements personnels. Mais toutes les semaines, elles s’obstinent à nous prouver absolument le contraire. Ce ne sont pas de bons gardiens de nos renseignements personnels», a-t-il ajouté.

L’expert en cybersécurité raconte que son frère a récemment acheté une Tesla et qu’il a réalisé que les réglages par défaut du véhicule faisaient en sorte que le conducteur acceptait de partager de nombreuses informations à la compagnie.

«Ce n’est pas comme si on demande à l’usager : est-ce que tu veux partager ces analytiques-là et ces vidéos-là? Il faut vraiment aller dans les réglages et dire : non, je ne veux pas partager ça», explique Jacques Sauvé.

Celui-ci recommande donc à tout automobiliste d’aller voir les réglages de son véhicule au moment de l’achat ou de la location.

Néanmoins, M. Sauvé trouve la situation actuelle vraiment désolante. Selon lui, le client peut difficilement se prémunir contre des fuites de données.

«Ça coule de partout. J’ai l’impression que ces compagnies-là sauvegardent nos renseignements personnels dans la cale du Titanic». Décrit-il.

De plus en plus de gens préfèrent baisser les bras et acceptent que leurs données ne sont pas en sécurité, clame Jacques Sauvé.

«J’ai lu un rapport l’année dernière qui disait que quasiment le tiers du monde ne s’en préoccupe même plus maintenant, parce qu’ils se disent : peu importe ce que je fais, mes données vont fuiter quelque part. On est rendu là!», mentionne le consultant en cybersécurité.

