Surdose de gaz hilarant: une jeune femme perd l’usage de ses jambes

Une jeune femme de 25 ans qui avait l’habitude de consommer du gaz hilarant seule chez elle pour améliorer sa santé mentale a frappé un mur quand ses jambes lui ont lâché.

«J'avais l'habitude d'être une grande coureuse et de danser, mais maintenant je ne peux plus faire ces choses», a raconté Mollie, qui a demandé à taire son nom de famille, selon ce qu’a rapporté la BBC il y a quelques semaines.

Isolée pendant la pandémie, la jeune femme de 25 ans avait commencé à consommer du gaz hilarant pour combattre sa santé mentale qui se détériorait en raison de son isolement. Elle achetait jusqu’à 10 boîtes de gaz hilarant par semaine, contenant chacune 24 cartouches.

Sauf qu’après quelques mois, elle aurait complètement perdu l’usage de ses jambes alors qu’elle se rendait à son travail.

Le diagnostic est tombé aux urgences: la jeune femme souffrait d’une inflammation de la moelle épinière et de «lésions nerveuses massives» causées par un manque d’oxygène au cerveau, a-t-elle expliqué au média anglais.

«Un des docteurs m’a demandé “utilises-tu du gaz hilarant?” et je lui ai dit “constamment”», a-t-elle relaté, en indiquant s’être sentie «pétrifiée» en apprenant qu’elle pourrait ne plus jamais marcher.

Heureusement, après six semaines d'hospitalisation et de réhabilitation, elle a pu retrouver l’usage de ses jambes, même si elle ressent encore des picotements dans les mains et les pieds au point de ne plus être en mesure d'effectuer diverses activités sportives.

Vendu dans de petits bidons métalliques, le protoxyde d’azote est particulièrement populaire chez les jeunes britanniques de 16 à 24 ans parce qu'il provoque des réactions euphorisantes. Il a été interdit par le gouvernement pour lutter contre les comportements antisociaux vers la fin du mois de mars.