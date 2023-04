Traitement contre le cancer: un escargot élu Mollusque de l’année

Un escargot en voie d’extinction, qui pourrait détenir la clé d’un traitement contre le cancer, a récemment été couronné Mollusque de l’année dans un concours international.

Avec plus de 40 % des votes du public, c’est le Concholepas concholepas, ou «tolina péruvienne», qui s’est démarqué dans le concours international, qui opposait deux espèces d’escargot, une huître de haute mer et deux espèces de nudibranches, couramment appelées des «limaces de mer».

Le mollusque a été sélectionné car il fait l’objet d’un grand intérêt scientifique: «D'une part, l'espèce doit s'adapter à des conditions défavorables telles que l'exploitation et la pollution marine. De plus, un composant de son sang [...] montre également un effet immunothérapeutique contre certains types de cancer», a expliqué le Dr Carola Greve, membre du jury et responsable du laboratoire au Centre LOEWE, dans un communiqué du Senckenberg Museum en Allemagne, un organisateur du concours.

Une composante trouvée dans le sang du mollusque serait d’ailleurs efficace contre le cancer de la vessie et de la prostate, selon ce qu’a rapporté The Herald lundi.

«Ainsi, l'analyse génomique peut non seulement aider à explorer des stratégies d'adaptation et différentes populations dans la grande aire de distribution, mais aussi à découvrir de nouvelles molécules d'importance pharmaceutique», a-t-elle poursuivi.

Le problème, c’est que l’escargot marin serait menacé de disparition en raison de sa surpêche, puisqu’il est consommé à l’échelle planétaire comme un mets délicat.

En tant qu’espèce gagnante du concours, il recevra cependant un séquençage de son génome, ce qui devrait permettre de l’aider à préserver l’espèce tout en explorant davantage ses propriétés anticancérigènes.

Au total, plus de 4300 personnes ont voté, et ce, partout dans le monde.