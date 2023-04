Votre brossage de dent vous donne-t-il de l’acné?

Nombreuses et nombreux sont celles et ceux qui nettoient leur visage matin et soir et ensuite brossent leurs dents. Et bien, cette façon de faire est déconseillée selon la Dre Mehss.

L’étudiante en médecine prodigue ses conseils esthétiques et de santé sur TikTok et l’une de ses dernières vidéos est devenue virale. La jeune femme qui habite en Turquie a plus de 743 000 abonnés et elle récolte des millions de J’aime.

Vos boutons autour de la bouche, sur le menton et toute la mâchoire seraient-ils dus à la façon dont vous brossez vos dents? C’est probable explique la Dre Mehss.

Elle rappelle qu’en se brossant les dents, il est possible de propager des milliards de bactéries sur la peau autour de la bouche.

«Une seule dent peut héberger 500 millions de bactéries! Plus de 600 types de bactéries se développent dans votre cavité buccale. Les sièges de toilette ont moins de germes que votre bouche», rappelle la Dre Mehss.

L’étudiante en médecine informe aussi que le dentifrice renferme plusieurs ingrédients qui peuvent obstruer vos pores et irriter votre peau tels que l'alcool, le menthol, le peroxyde d'hydrogène et le bicarbonate de soude.

Voici donc le conseil de la Dre Mehss en matière de brossage de dents afin de diminuer vos risques de faire de l’acné.

«Brossez-vous toujours les dents avant de nettoyer votre visage ou encore de prendre votre douche afin de débarrasser votre visage des bactéries et des petits restes de dentifrices », appuie la Dre Mehss.

D’après The Independent