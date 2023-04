8 M$ et 20 nouveaux inspecteurs pour le bien-être animal

Québec veut en faire plus pour le bien-être des animaux de compagnie, particulièrement celui « des chiens et des chats », et lance une tournée nationale de consultations en plus d’injecter 8 millions $ pour l’embauche de 20 nouveaux inspecteurs.

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation André Lamontagne en a fait l’annonce cet après-midi. Ce dernier a rappelé l’importante hausse d’adoption d’animaux de compagnie parles Québécois dans les dernières années.

Selon les plus récentes données de l’Association des médecins vétérinaires du Québec (AMVQ), un ménage québécois sur deux possède un animal de compagnie. La province compte 2,1 millions de félins et 1,1 million de chien.

Les nouvelles ressources annoncées permettront « d’augmenter concrètement la capacité d’intervention en matière de bien-être animal ».

Tournée de consultations

La députée d’Iberville, Audrey Bogemans sera chargée de mener les consultations dans différentes régions, entre mai et septembre.

En tout, près d’une trentaine d’organisations comme la Société protectrice des animaux, des éleveurs et l’AMVQ seront entendues.

Le PQ veut une agence

Plus tôt en journée, le Parti québécois proposait pour sa part la création d'une agence gouvernementale qui serait responsable du bien-être animal au Québec, un enjeu englobé par le MAPAQ.

Selon le député péquiste Pascal Bérubé, la situation actuelle ouvre la porte à de possibles conflits d’intérêts puisque «le ministère s’occupe à la fois des politiques agroalimentaires et du bien-être des animaux d’élevage.»

M. Bérubé souhaiterait que cette agence puisse relever du ministère de la Justice.