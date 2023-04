Drag Queens: Éric Duhaime lance une pétition pour «protéger nos enfants»

Éric Duhaime lancera mercredi une pétition pour réclamer que le gouvernement cesse de financer des activités exposant les enfants à des drag queens, et que le consentement des parents soit obligatoire pour y prendre part.

«On n’est pas contre les drag queens, mais on pense qu’il y a d’autres problèmes au Québec et on ne pense pas que la priorité est d’embaucher des drag queens pour les envoyer dans les écoles, les garderies et les bibliothèques», explique le chef du Parti conservateur du Québec en entrevue à l'Agence QMI.

La semaine dernière, les élus de l’Assemblée nationale ont adopté à l’unanimité une motion soulignant que la lecture de contes par des drag queens «expose les enfants à la différence» et que «cela contribue à faire du Québec un exemple de promotion de l’égalité et de l’équité pour les communautés de la pluralité de genre à travers le monde».

Deux jours plus tôt, la Ville de Sainte-Catherine avait été contrainte par des manifestants de déplacer le lieu d’une lecture de contes pour enfants, faite par la drag queen Barbada.

«Dans les derniers jours, j’ai parlé à des parents et j’ai réalisé que beaucoup de monde n’était pas au courant que les députés avaient adopté cette motion. Devant la réaction des gens, je me suis dit qu’il fallait faire quelque chose», raconte Éric Duhaime.

Consentement

La pétition des conservateurs, intitulée «Drag queen : protégeons nos enfants», réclame également que les enfants ne puissent prendre part à des activités impliquant des drag queens «que sous l’autorisation explicite des parents».

M. Duhaime considère que c’est là un point fondamental, en raison du «bagage idéologique» qui accompagne les drag queens.

«Ils ne vont pas là juste pour lire des histoires : ils vont là pour parler de théorie des genres et de diversité sexuelle, dit-il. Nous on dit : ultimement, c’est aux parents de choisir. Ce n’est pas au gouvernement de leur rentrer dans la gorge des idéologies et des valeurs morales.»

Quand on lui demande de quelles idéologies il est question ici, M. Duhaime répond que les drags ne sont pas seulement des hommes qui portent un déguisement.

«Je comprends que les enfants aiment ça les couleurs, l’halloween, le père Noël, la fée des étoiles, soutient-il. Mais la drag queen signifie plus que ça, elle signifie les spectacles burlesques et humoristiques pour adultes. Ce n’est pas anodin.»

Enfin, le chef conservateur déplore que le débat sur cet enjeu ait été importé des États-Unis. «Si vous m’aviez dit il y a un mois que les drags seraient un enjeu national, je ne vous aurais pas cru. C’est plus le genre de débat qui a lieu au sud de la frontière», lance-t-il.

Les conservateurs conviennent néanmoins que le débat doit avoir lieu dans le respect, sans insulte ni propos hargneux. Ils l’ont d’ailleurs inscrit dans leur pétition. «Mais il faut quand même que les gens aient le droit d’exprimer leur dissidence», conclut Éric Duhaime.