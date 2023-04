Éducation: pris entre deux dialogues de sourds

La plus récente ronde de négociations entre les enseignants du Québec et le gouvernement est maintenant amorcée. Ironiquement, c’est à l’automne 2022 que les enseignants du Québec apprenaient comment appliquer la convention collective qui viendrait à échéance... au printemps 2023!

Le fait d’être perpétuellement pris dans un cercle de consultation / négociations / moyens de pression / implantation démoralise le personnel enseignant qui aurait bien d’autres dossiers à gérer, surtout dans le contexte actuel dans lequel nous nous trouvons.

Cette situation repose autant sur les épaules des syndicats que de la partie patronale. Les enseignants sont pris entre deux mastodontes immuables et pendant ce temps, ce sont les enfants qui en payent le prix.

Votre opinion

nous intéresse. Vous avez une opinion à partager ? Un texte entre 300 et 600 mots que vous aimeriez nous soumettre ? En savoir plus

Propositions des deux parties

La proposition patronale d’augmenter le nombre d’élèves par classe et de retirer la pondération des élèves présentant un handicap ou une difficulté d’apprentissage (EHDAA) pour contrer la pénurie enseignante démontre une telle incompréhension de la situation et des enjeux qui causent cette pénurie que c’est à se demander si ces gens vivent sur la même planète que nous. Augmenter le débit d’eau dans un tuyau percé ne réglera rien et pourtant cela semble être la seule idée “créative” qu’ils aient réussi à trouver.

D’un autre côté, la résistance syndicale à toute proposition n’aide pas non plus. Par certaines de leurs façons de faire, les syndicats fonctionnent encore comme dans les années 60, or si la société a évolué avec le temps, les écoles, les patrons et les syndicats doivent faire de même. Leur refus de participer au forum sur l’éducation afin de trouver des solutions aux problèmes qui affligent le réseau, comme si ce n’était qu’à une table de négociation que l’on pouvait discuter d’éducation, fait preuve d’un grand manque d’ouverture, nuit à son image et effrite le soutien du public aux revendications enseignantes.

En ce sens, les enseignants se retrouvent donc coincés entre deux grandes bureaucraties qui n’ont pas nécessairement l’intérêt des élèves à cœur.

La manie du mur à mur

Un des plus grands problèmes de notre réseau est cette fâcheuse habitude, autant du côté patronal que syndical, de vouloir faire du “mur à mur” à travers toute la province. Une des grandes forces des écoles privées, outre évidemment la sélection des élèves, réside dans son autonomie et sa grande flexibilité. Pourquoi les écoles publiques ne disposent-elles pas d’autant de liberté? Peut-on vraiment prétendre qu’une école à Sept-Îles vit la même réalité que celle en plein cœur de Montréal? Pourquoi ces deux écoles devraient-elles être régies exactement de la même manière? Chaque école devrait être capable d’établir ses propres projets et se doter de son propre fonctionnement, à son image, selon sa propre réalité et ce, sans avoir à passer à travers d’innombrables étapes bureaucratiques. Il serait grand temps de redonner aux écoles, autant aux enseignants qu’aux directions, une vraie marge de manœuvre et une réelle autonomie, plutôt que de chercher à les encadrer toujours plus.

Le travail colossal de redressement du système scolaire se fait malheureusement dans le mauvais sens. Sortons nos écoles de ce dialogue de sourds. Laissons la parole aux gens de terrain, écoutons ceux et celles qui ont l’intérêt des élèves à cœur et trouvons des solutions novatrices aux problèmes de notre réseau de l’éducation. Une fois que les solutions auront été mises sur la table, les syndicats et la partie patronale négocieront la façon de tout mettre en place.

N’oublions pas envers qui nous devons ultimement faire preuve de loyauté: les élèves.

MARTIN ALARIE / LE JOURNAL DE MONTRÉAL

Simon Landry

Enseignant de la région métropolitaine