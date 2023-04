Entre 3000 et 7000 policiers aux funérailles de la sergente Maureen Breau

Entre 3000 et 7000 policiers de partout au Canada sont attendus jeudi au sanctuaire Notre-Dame du Cap à Trois-Rivières pour les funérailles de la sergente Maureen Breau, décédée en service le 27 mars dernier à Louiseville.

Tout juste avant la cérémonie, les policiers prendront part à un défilé officiel qui suivra le cortège funèbre. Une marche solennelle de trois kilomètres qui se dirigera vers la basilique du sanctuaire.

«Chacun des policiers et policières se met à la place de la personne qui a vécu le drame et se dit ça aurait pu être moi. Ça resserre ces liens-là. Ça remet en question beaucoup de choses, alors de partager ensemble et de faire la démonstration de cette solidarité... c'est imposant et c'est important», a expliqué le policier à la retraite Michel Letarte.

Au cours de sa carrière, il a participé à des évènements similaires où tous les corps policiers s'unissent. Il a fait partie de la cellule médiatique et arrivait en renfort sur les lieux d'un drame pour appuyer les équipes touchées par une tragédie.

Le défilé permet aux policiers un moment de recueillement et d'amorcer leur deuil. Les funérailles civiques de Maureen Breau seront aussi l'occasion d'une profonde réflexion sur la profession alors que des changements majeurs sont réclamés.

La cérémonie débutera à 13 h 30. La policière de 42 ans laisse dans le deuil son conjoint, enquêteur à la Sûreté du Québec, et ses deux enfants.