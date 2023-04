L’information révélée dans la fuite de documents secrets désillusionne les citoyens qui pensaient que l’Ukraine pouvait vaincre la Russie.

«J’ai été très surpris par les chiffres. Quand j’étudie les chiffres, je prends une perspective ukrainienne et je prends une perspective russe et j’essaie de me mettre dans le milieu. Mais même d’une perspective russe, les chiffres sont vraiment positifs en faveur de la Russie», explique l’ancien officier de renseignements militaires Simon Leduc.

Sans pour autant affecter positivement le moral des troupes russes puisqu’ils ont leurs propres données sur le terrain, cette fuite d’information nuit considérablement aux alliés ukrainiens.

«Le narratif occidental que l’Ukraine est en train de gagner [a changé] parce que le taux de perte qui est présent n’est pas celui qui est diffusé dans les médias»

Les chiffres qui ont surpris le plus cet ancien officier sont ceux des pertes de véhicules russes.

«Prenons par exemple le nombre de véhicules détruit, j’avais l’impression que le chiffre devait se retrouver dans les milliers et bien dans le document on parle de centaines. C’est une grosse différence», dit cet expert.

Il a, par contre, mis en garde que le document pourrait être falsifié, mais si ce n’est pas le cas, cela est très préoccupant.

