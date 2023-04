Fuite de documents: Washington tente de rassurer ses alliés dont Kyïv

Les chefs de la diplomatie et de la défense américaine ont échangé avec leurs homologues ukrainiens mardi alors que les États-Unis cherchent à rassurer leurs alliés dont Kyïv après la fuite de documents classifiés du renseignement américain.

Tout en refusant de commenter l’authenticité ou le contenu de ces documents, le secrétaire d’État Antony Blinken a dit avoir parlé avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba pour lui signaler «le soutien continue» des États-Unis.

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a également dit avoir parlé avec son homologue Oleksiï Reznikov, réitérant que Washington prenait cette fuite de documents classifiés «très au sérieux».

Selon des informations de presse et des documents consultés mardi par l’AFP, le renseignement américain a émis des doutes sur une potentielle contre-offensive ukrainienne qui ne pourrait obtenir que de «modestes gains territoriaux» face aux forces russes.

Ces documents classifiés figurent parmi ceux étant apparus en ligne après une fuite révélée jeudi par le New York Times et dont le Pentagone a estimé qu’elle représentait un «risque très grave» pour la sécurité nationale des États-Unis.

«J’ai été briefé pour la première fois sur la divulgation non autorisée de ces documents classifiés et sensibles le matin du 6 avril», a déclaré M. Austin, qui s’exprimait lors d’une conférence de presse conjointe à Washington avec les ministres philippins des Affaires étrangères et de la Défense.

«Depuis lors, j’ai convié quotidiennement les responsables du département afin d’examiner notre réponse et ordonné une enquête» interne, a-t-il dit, en rappelant que le département de la Justice avait ouvert de son côté une enquête criminelle.

«Nous prenons cela très au sérieux et nous continuons de travailler étroitement avec nos alliés et partenaires», a-t-il encore dit, en précisant que les documents en question dataient du 28 février et du 1er mars.

Contre-offensive

Une contre-offensive ukrainienne face aux troupes russes est attendue au printemps. L’Ukraine assure avoir, en amont, formé des brigades d’assaut et stocké des munitions tout en s’efforçant d’épargner ses troupes et d’épuiser celles de son adversaire sur le front.

Elle a aussi reçu des chars de combat et de l’artillerie à longue portée de ses soutiens occidentaux.

Mais de robustes défenses russes et «des déficiences persistantes ukrainiennes dans la formation et les réserves de munitions vont probablement mettre à rude épreuve tout progrès et aggraver les pertes durant l’offensive», avance un document du renseignement américain classé secrète défense, selon le Washington Post.

Un autre document, classé «secret» et consulté par l’AFP, détaille l’état préoccupant des défenses aériennes ukrainiennes, qui ont jusqu’ici joué un rôle crucial contre les frappes russes, empêchant Moscou de prendre le contrôle de l’espace aérien.

Mais ce document dont l’AFP n’a pas immédiatement pu confirmer l’authenticité, affirme que 89 % des défenses de moyenne et longue portée de l’Ukraine étaient constituées de systèmes SA-10 et SA-11 de l’ère soviétique, qui pourraient vite être à court de munitions.

En se basant sur le rythme actuel de consommation de ces munitions, les systèmes SA-11 pourraient être à sec fin mars, et les SA-10 début mai, ajoute le document.

La capacité de Kyïv à maintenir des défenses aériennes de moyenne portée pour protéger la ligne de front «sera réduite à néant d’ici au 23 mai», conclut le document.

Roquettes égyptiennes?

Un autre document ayant fuité affirme que le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a ordonné la production de 40 000 roquettes devant être livrées à la Russie, sommant des responsables de garder un tel projet secret «pour éviter des problèmes avec l’Occident», a rapporté le Washington Post dans un article distinct.

Mais le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, un organe directement rattaché au président Joe Biden, a démenti l’information, précisant n’avoir «aucune indication que l’Égypte fournisse un armement létal à la Russie».

«L’Égypte est et reste un important partenaire sur les questions de sécurité», a déclaré ce porte-parole, John Kirby.

«L’armée américaine entretient une relation de défense de longue date avec l’Égypte», a-t-il souligné.

Le flot régulier de photographies de documents classifiés a été découvert sur Twitter, Telegram, Discord et autres plateformes ces derniers jours, bien que certains aient pu circuler en ligne pendant des semaines avant d’attirer l’attention médiatique.

Beaucoup de ces documents ne sont plus disponibles sur les sites où ils sont initialement apparus, et les autorités américaines travailleraient à ce qu’ils soient tous retirés.