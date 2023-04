Le rocker David Crosby serait décédé des suites de la COVID

Graham Nash a affirmé que David Crosby est décédé alors qu'il était atteint de la COVID-19.

Lors d'une récente apparition sur le podcast «Kyle Meredith With...», le chanteur de Crosby, Stills & Nash a rapporté que David Crosby, son ancien compagnon de groupe, avait contracté le virus peu de temps avant son décès à l'âge de 81 ans, en janvier.

« Il répétait pour un spectacle à Los Angeles avec un groupe complet, a-t-il raconté. Après trois jours de répétitions, il s'est senti un peu malade. Il avait déjà eu la COVID, et il l'avait encore. Il est rentré chez lui, a décidé de faire une sieste, et il ne s'est jamais réveillé. Mais il est mort dans son lit, et ça, c'est fantastique. »

Auparavant, la famille du défunt avait publié une déclaration dans laquelle elle annonçait que l'icône de la musique était décédée après avoir lutté contre une «longue maladie». Il avait souffert de nombreux problèmes de santé au cours de sa vie et avait subi une greffe du foie en 1994, qui découlait de ses problèmes passés de toxicomanie et d'alcoolisme.

«Je veux dire, le fait qu'il soit arrivé à 81 ans était étonnant, a poursuivi Graham Nash. Mais (sa mort) a été un choc. C'était un peu comme un tremblement de terre, vous savez? Vous avez le choc initial et ensuite vous réalisez que vous avez survécu. Mais les secousses n'arrêtaient pas de se produire et leur taille diminue au fur et à mesure que le temps passe.»

En février, Graham Nash a expliqué dans une interview pour AARP que lui et David Crosby ne se voyaient plus depuis de nombreuses années, mais étaient en train de reprendre contact. «Nous nous rapprochions un peu à la fin. Il m'avait envoyé un message vocal disant qu'il voulait parler pour s'excuser, et demander si on pouvait fixer un moment pour parler, a-t-il raconté. Je lui ai répondu par courriel et lui ai dit: "D'accord, appelle-moi demain à 11 heures, ton heure, c'est-à-dire à 2 heures sur la côte est." Il n'a jamais appelé, puis il nous a quittés.»