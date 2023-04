Les Épices du Guerrier: à la conquête de l’Europe

28 pays d’Europe auront l’occasion de goûter aux saveurs du Québec, et plus particulièrement à celles de la Nation huronne-wendat, puisqu’une entreprise locale vient de conclure une entente.

Il s’agit de l’entreprise les Épices du Guerrier, domiciliée dans la réserve autochtone de Wendake, dans la région administrative de la Capitale-Nationale.

«On est très fier d’annoncer ça. C’est un processus qui a quand même pris deux ans, donc de l’investissement aussi, du temps, de l’énergie, mais on est très fier parce qu’il y a un intérêt au niveau de la clientèle européenne pour des produits canadiens, des produits québécois, mais encore plus produits culinaires autochtones», explique en entrevue à l’émission «À vos affaires» Peter Moineau, vice-président développement et approvisionnement des Épices du Guerrier.

L’entreprise, qui propose des mélanges d’épices issues du Québec, a un chiffre d’affaires impressionnant, qui avoisine 2,5 M$.

«On produit des tonnes d’épices», s’enthousiasme M. Moineau. «On est très fier aussi de pouvoir faire la promotion des produits Boréal. On intègre dans chacun de nos mélanges d’épices des produits comme le poivre des dunes, comme le myrique baumier, puis là on va inviter la clientèle européenne, la clientèle américaine, à découvrir ces produits-là avec nous», ajoute-t-il.

Même si elle est en affaires depuis seulement 5 ans, l’entreprise voit les choses en grand.

«C’est sûr qu’on commence par la France, ensuite on prend de l'expansion en l’Europe. On est présentement sur les États-Unis, mais on garde un œil sur l’Asie», assure le vice-président.