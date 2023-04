Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine: l’autoroute 25 fermée la nuit

L’autoroute 25 en direction de Montréal et de la Rive-Sud, sera fermée durant les nuits du 14 au 16 avril pour permettre l’avancement des travaux de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Les fermetures seront en vigueur dans la nuit de vendredi à dimanche de 21 h à 8 h et dans la nuit de samedi à dimanche de 21 h à 9 h, et ce dans les deux directions. Elles permettront d'effectuer des opérations d’entretien sur les voies, a indiqué le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

À quoi s’attendre?-Fermeture complète de nuit de l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine) entre la sortie n° 4 - Montréal (centre-ville) / Pont J.-Cartier et l'entrée en provenance de l'île Charron;

-Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de Montréal (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine), entre la sortie n° 90 - Aut. 20 ouest, route 132, La Prairie / É.-U., Varennes, aéroport P.-E.-Trudeau de l'autoroute 20 et l'entrée en provenance de la rue Notre-Dame Est;-Les entrées de ces tronçons seront fermées dès 20 h 30;-En raison de ces entraves, l'avenue Souligny en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand, sera également fermée de nuit, de vendredi à samedi de 20 h 30 à 8 h.