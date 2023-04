Le tweet de François Legault pendant le congé pascal sur le catholicisme est loin de faire l’unanimité.

Après la dénonciation de Québec solidaire et du Parti libéral du Québec, c’est au tour des Jouteurs de ne pas être convaincus de la pertinence de cette déclaration.

«On veut mettre la religion de côté. On ne veut plus que ça vienne teinter la santé, l’autorité et l'éducation. Cependant, celui qui incarne l’autorité québécoise, c’est le premier ministre et lorsque celui-ci choisi une religion et parle du catholicisme, j’ai l’impression de voir un chien qui court après sa queue», explique Yasmine Abdelfadel.

L’ancien chef du Nouveau Parti démocratique, qui est catholique, affirme aussi que c’est une erreur du premier ministre.

«Contradiction totale! Sa prétention qu'il y a une étanchéité entre l’État et les religions est complètement mise à l’épreuve avec une déclaration comme celle-là (...) Je trouve que M. Legault est en train de faire exactement ce qu’il reproche aux autres en mélangeant l’Église et l’État. Un collègue m’a fait remarquer qu’il a écrit ça à 6h30 du matin avant de parler avec ses conseillers, je crois que la prochaine fois, il va attendre de parler à ses conseillers», mentionne Thomas Mulcair.

Par contre, le chroniqueur politique Mathieu Bock-Côté croit que l’on peut reconnaitre le rôle de la religion dans l’histoire du Québec sans pour autant que celle-ci influence les décisions futures de la société.

«On peut assumer l’histoire du Québec. On ne va pas laïciser rétrospectivement le passé. On ne peut pas faire semblant que le Québec de 1932, c’est un Québec laïc comme aujourd’hui. On assume l’histoire et Pâques c’est un moment pour le faire, mais on ne reproduit pas le passé parce qu’on a fait le choix collectif qui se nomme la laïcité. Dans mon esprit, on peut tenir à la fois l’héritage, la mémoire et faire un choix politique », dit-il.

