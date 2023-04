Un compagnie de cryptomonnaie s'installera à Baie-Comeau

La compagnie de cryptomonnaie Bitfarms s’installera à Baie-Comeau au cours des prochaines semaines.

L’entreprise a racheté le projet d’un concurrent au plus grand plaisir de la ville de Baie-Comeau qui y voit une occasion de remplir ses coffres.

Il y a un an, la ville de Baie-Comeau annonçait qu’Orion Technologies et Argo Innovation Lab se partageaient les 30 mégawatts d’énergie du réseau municipal dédiés à la chaine de blocs. Un an plus tard, c’est plutôt Bitfarms qui rachète les 22 mégawatts d’Orion Technologies, essentiellement pour forer de la cryptomonnaie.

Bitfarms possède en ce moment 10 installations situées au Canada, aux États-Unis, au Paraguay et en Argentine. La compagnie compte mettre en service 11 mégawatts d’ici la fin de l’année et le reste un an plus tard.

Pour ce faire, de l’équipement d’un site qui vient d’être fermé à Sherbrooke sera transféré à Baie-Comeau.

Les investissements n’ont pas été dévoilés.

À terme, les 22 mégawatts accordés à Bitfarms pourraient générer 10 millions $ de revenus et des profits de 600 000 $ annuellement pour la ville.

La compagnie prévoit créer de 15 à 20 emplois permanents à son site de Baie-Comeau.

Bitfarms avait déjà entrepris des négociations pour s’installer à Baie-Comeau en 2018, mais avec un projet beaucoup plus ambitieux.