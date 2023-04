Une aide financière pour documenter les effets des changements climatiques sur le Québec

Le gouvernement du Québec a accordé une aide financière de 1,5 million $ au Fonds de recherche du Québec - Société et culture pour lui permettre d'étudier les effets des changements climatiques transnationaux sur le Québec.

• À lire aussi: Les fils aériens sont la «meilleure» solution pour le tramway de Québec, dit le Bureau de projet

Cette étude se fera en collaboration avec le Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies, a-t-il été précisé dans un communiqué, mardi.

Grâce à ce financement, le gouvernement souhaite «acquérir des connaissances sur ces phénomènes de façon à mieux comprendre leurs implications pour le Québec, leur ampleur et la façon d'y faire face».

L’étude va notamment identifier les systèmes et les acteurs concernés par les risques climatiques transnationaux (tels que les assureurs, système agroalimentaire, etc.), développer l'expertise scientifique du Québec en la matière et établir des partenariats internationaux.

«Les besoins de recherche et de connaissances restent énormes dans toutes les disciplines, notamment pour développer une économie plus verte et résiliente et limiter les impacts des risques climatiques transnationaux sur la population québécoise. Les travaux que nos chercheurs et chercheuses réaliseront contribueront à envisager l'avenir avec confiance», s’est réjoui Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec.

«Nous souhaitons que ce programme de recherche nous aide à faire la lumière sur les effets indirects potentiels des changements climatiques dans le monde et d'en démontrer les effets sur le Québec, afin d'identifier les meilleures solutions d'adaptation», a pour sa part déclaré Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides.