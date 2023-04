Attaque dans une mosquée : le suspect formellement accusé

L’homme soupçonné d’avoir voulu s’en prendre à des fidèles après avoir défoncé des vitres d’une mosquée du centre-ville de Montréal, dimanche, fait maintenant face à des accusations.

• À lire aussi: EN VIDÉO | Une attaque évitée de justesse dans une mosquée de Montréal

La police de Montréal a brièvement annoncé avoir mis la main au collet de Cory Anderson, un homme de 32 ans. Ce dernier a comparu devant la Cour du Québec pour répondre à des accusations d’agression armée, de séquestration et de méfaits.

Les images d’une caméra de surveillance obtenue par TVA Nouvelles montraient le suspect en train de poursuivre un jeune homme qui se rendait à la prière du matin à la Mosquée Al Oumma, peu après 5h.

Une fois que la victime a réussi à se réfugier dans le lieu de culte, le suspect s’est attaqué aux portes vitrées de l’édifice avec une brique. Il est aussi entré dans la mosquée, où il est tombé sur plusieurs hommes qui l’ont confronté, et a préféré tenter de prendre la fuite.

La police était cependant rapidement intervenue pour arrêter l’homme, avant de le relâcher sous promesse de comparaître.

«On n'était que trois pour l'arrêter. On l'a amené jusqu'à l'entrée, il est parti vite quand on a dit qu'on allait appeler la police. Nous, on a fait une erreur, c'est de ne pas le retenir jusqu'à ce que la police arrive», avait raconté Mongi Mohamed, un bénévole de la mosquée, à TVA Nouvelles.

Anderson reviendra en cour jeudi, a précisé la police.