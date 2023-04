Autoroute dangereuse: Pascal Bérubé demande le prolongement de la 20

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, réclame une fois de plus le prolongement de l’autoroute 20 qu’il juge dangereuse, car trop petite.

À la suite d’une demande d’accès à l’information, il souligne qu’entre 2004 et 2021, on a recensé plus de 1144 accidents, dont 24 mortels, dans un secteur d’à peine une cinquantaine de kilomètres entre le BIC à Rimouski et Mont-Joli.

«Ce tronçon-là est dangereux! a-t-il affirmé. Il donne une fausse impression de sécurité. Les véhicules se croisent; il y a beaucoup d’accidents.»

«On a une voie de contournement, a-t-il ajouté. Ce n’est pas une vraie autoroute. Moi, ce que j’ai besoin d’obtenir, c’est un message clair qu’on va de l’avant avec le prolongement.»

Entre le BIC à Rimouski et Mont-Joli, l’autoroute 20 n’a qu’une seule voie de passage chaque côté, augmentant ainsi les risques de face-à-face. Entre Notre-Dame-des-Neiges et le BIC, c’est uniquement la route 132 qui dessert la population.

«Il y a beaucoup d’accidents sur la route 132 aussi parce que c’est mal adapté», a-t-il ajouté.

Le député demande ainsi que non seulement l’autoroute 20 soit prolongée, mais aussi qu’elle comporte quatre voies de passage. Une idée qui fait du chemin.

«D’après moi, ça serait une bonne décision. Ça éviterait peut-être aussi des accidents la nuit», a commenté un résident de Rimouski.

«Pour moi la 20 c’est une bretelle, a ajouté une autre passante. Il faudrait qu’elle ait quatre voies.»

Pourtant, le réaménagement de l’autoroute 20 ne fait pas partie des plans du ministère des Transports. Un seul tronçon entre Notre-Dame-des-Neiges et la Ville de Rimouski figure au Plan québécois des infrastructures (PQI). Si Québec assure que les études avancent, Pascal Bérubé pointe du doigt la lenteur du gouvernement de la CAQ.

«On est capable de procéder, a-t-il assuré. Le 3e lien, le projet de la CAQ, il n’y a même pas d’études et ils veulent aller de l’avant. Nous on a des études et ils ne vont pas de l’avant. Pour quelle région ils ont le plus de volonté politique : Québec ou le Bas-Saint-Laurent?»

Aucun échéancier quant au prolongement de la 20 n’a été rendu public.