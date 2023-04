Cette banque propose un «congé d’affirmation de genre» pour les employés en transition

Une banque et une compagnie d'assurance australiennes ont pris l’initiative d’offrir de nouveaux congés aux employés qui souhaitent s’affirmer en fonction de leur genre.

La société de services financiers Suncorp a mis en place un «congé d'affirmation de genre» qui accorde aux travailleurs en transition de genre six semaines de congé payé et jusqu'à 12 mois de congé non payé, rapporte le New York Post.

Le personnel participant à des affirmations médicales, juridiques et sociales bénéficiera d'un soutien dans le cadre de ce programme, Suncorp reconnaissant que la transition est différente pour chaque individu.

En outre, ce programme permettra aux employés éligibles de prendre des congés pour annoncer leur changement à leur famille et à leurs amis, d'adopter un style de présentation conforme à leur identité, de subir une chirurgie d'affirmation du genre et de prendre rendez-vous pour changer légalement leur nom et leurs pronoms sur les documents.

Depuis l'annonce, les employés ont accueilli favorablement cette mesure, et l'une d'entre eux, Vera Dawson, a félicité l'entreprise pour son initiative.

Mme Dawson, qui s'est elle-même affirmée en tant que femme, a déclaré que ces congés aideront le personnel à se sentir plus à l'aise et soutenu lorsqu'il révélera sa véritable identité.

«Le fait que Suncorp offre ce type de congé a un impact certain sur la façon dont les nouveaux arrivants perçoivent leur employeur, lui font confiance et se sentent soutenus par lui», a-t-elle déclaré.