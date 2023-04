Chutes de vitres au centre-ville: trois immeubles évacués partiellement

D’épais morceaux de vitre se sont détachés du 55e étage d'un gratte-ciel en construction au 700 rue Saint-Jacques, à Montréal, mardi soir. Un incident qui aurait pu avoir de graves conséquences en plein centre-ville de Montréal.

Trois immeubles situés dans le périmètre devront être partiellement évacués en raison des risques que d’autres morceaux se détachent et tombent de l’édifice, soit la résidence Evo, la Tour de la Bourse ainsi que l’édifice de CIMA.

Capture d'écran, TVA Nouvelles

Heureusement, personne n’a été blessé dans cette affaire, mais plusieurs passants se demandent bien comment une telle chose a pu se produire dans le secteur.

«Les vents font en sorte que les fenêtres pourraient être déplacées si jamais elles tombent. En raison des impacts d’hier soir, avec les vents, on peut prévoir que les fenêtres peuvent voyager pendant leur chute et avoir un impact contre ces bâtiments-là, a expliqué le chef de la section incendie de Montréal, Robert Rousseau, à TVA Nouvelles.

Capture d'écran, TVA Nouvelles

«Pour éviter toute problématique, et que les gens risquent d’être blessés, tout ce qui est près de la façade du bâtiment impliqué sera évacué de façon préventive.»

Les vitres qui sont tombées ont voyagé sur une distance de 100 à 150 pieds avant de s’affaisser au sol.

Capture d'écran, TVA Nouvelles

C’est le promoteur Broccolini qui assure les travaux de ce chantier. L’entreprise a précisé que ce sont des vitres de balcon qui se sont désintégrées de la structure.

«La sécurité étant notre priorité, notre équipe et notre sous-traitant, de concert avec les autorités locales, travaillent actuellement à sécuriser le site et les artères avoisinantes et enquêtent activement sur la cause de l’incident», a déclaré Broccolini.

La compagnie a refusé une demande d’entrevue de TVA Nouvelles.

Les hommes-araignées ne pouvaient encore entamer leur intervention en raison des forts vents, mercredi après-midi.