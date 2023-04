Même si plusieurs épiceries ont tenté d’offrir les meilleurs rabais cette semaine, une franchise se surpasse et frappe un «coup de circuit» avec sa promotion.

L’événement 50% d’économie chez Super C affiche de nombreux produits en rabais et qui sont des 10 sur 10 selon Glouton, un site qui évalue les rabais des circulaires.

«Même si on a un gagnant avec une bonne longueur d’avance, on a quand même de bons rabais ailleurs», explique le fondateur de Glouton, Jean-François Gagné Bérubé.

«On a souvent des rabais sur les ailes de poulet préparées, mais c’est toujours plus économique de les faire soi-même, et à ce prix, ça vaut la peine», dit cet expert.

«On a vu ce prix-là seulement trois fois dans les deux dernières années sur les haricots, donc c’est vraiment un prix exceptionnel», mentionne-t-il.

«C’est très rare que l’on voit des tomates sous la barre du dollar la livre, ça sort vraiment de l’ordinaire, et c’est sur des produits du Mexique et du Canada, donc si vous êtes chanceux vous allez trouver des produits d’ici», ajoute-t-il.

Le chef Danny St-Pierre vous propose trois recettes pour profiter des rabais de la semaine.

Ça vaut la peine?

Filets de porc à 2,99$/lb chez Super C

«On voit ce prix-là une à deux fois par mois, donc ce n’est pas si rare que ça, mais c’est un bon prix.»

Huile d’olive extra-vierge Aurora à 750ml à 5,24$ chez Super C

«Ce prix-là pour cette marque, c’est le meilleur prix depuis un an.»

Café instantané Maxwell House 150g chez Super C

«On voit ce produit souvent en rabais, mais presque toujours à 3$, donc en bas de 3$ c’est plus rare.»

Lait au chocolat Québon 1L chez Super C

«C’est un 10 sur 10 chez Glouton. On voit souvent des rabais sur le lait au chocolat, mais ce n’est presque jamais aussi bas.»

Pilons de poulet à 1,88$/lb chez Maxi

«On voit ce prix-là une fois par mois, toutes bannières confondues, mais ça reste un excellent prix.»

Tomates en dés Aylmer 796ml à 1,25$ chez Maxi

«On regarde quelle est la limite à côté de l’étiquette que l’on peut prendre et on en profite.»

Riz bistro express Ben’s original à 2,99$ chez Metro

«C’est un rabais très récurrent. C’est imbattable pour cette semaine, mais on l’a vu sept fois juste depuis janvier et on l’a vu trois fois moins cher à deux dollars.»

Tranches de fromage Kraft Singles 825g à 6,97$ chez IGA

«Très bonnes aubaines! On a vu ce prix-là depuis décembre, mais pas si souvent.»

Filets de Tilapia frais à 7,99$/lb chez Provigo

«Ça vaut la peine, parce que c’est un prix qui ressemble beaucoup aux produits de poissons congelés et qui sont habituellement plus petits.»