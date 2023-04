Après une motion à l’Assemblée nationale, puis une pétition lancée par Éric Duhaime, c’est autour des jouteurs de se prononcer sur la place des drag queens dans l’espace public.

«Quand je vois Éric Duhaime, je me dis: mon Dieu que ça prend n’importe quoi pour avoir de l’exposition politique. Ce qui m’agace par contre, et que je trouve bien curieux: je suis allée sur le site du Parti conservateur du Québec (PCQ), dont Éric Duhaime est chef... il n’y a pas un mot sur cette pétition-là, pas un communiqué sur cette pétition-là», remarque Yasmine Adbelfadel à l’émission «La Joute».

Sur l’initiative de Québec solidaire (QS), l’Assemblée nationale a adopté une motion la semaine dernière afin de souligner que la lecture de contes par des drag queens «expose les enfants à la différence» et que «cela contribue à faire du Québec un exemple de promotion de l’égalité et de l’équité pour les communautés de la pluralité de genre à travers le monde».

Le chef du Parti conservateur a néanmoins relancé le débat mercredi, puisqu’en porte à faux avec les élus, il a déposé une pétition réclamant que le gouvernement cesse de financer des activités exposant les enfants à des drag queens.

«La pétition est logée sur le site internet d’Éric Duhaime lui-même, qui n’a pas de liens avec le Parti conservateur du Québec. Est-ce que c’est une initiative personnelle? De son propre site, qui n’a pas l’aval du Parti conservateur du Québec, c’est la question que je me pose», s’interroge la jouteuse Adbelfadel.

Luc Lavoie concède lui aussi que la sortie de M. Duhaime semble avoir pour fonction de lui apporter de l’attention médiatique, mais rappelle qu’en l’absence d’un accès à l’Assemblée nationale, le chef du PCQ a les mains liées.

«Il veut faire parler de lui, et c’est très difficile de faire parler de lui, parce qu’il n’a pas accès à l’Assemblée nationale. Et ça, je le déplore, parce qu’il représente une forme de pensée politique qui a cours un peu partout dans le monde, mais qui ici n’arrive jamais à s’exprimer, parce qu’ici on est à la fois nationaliste et social-démocrate, puis on n’accepte pas d’autres points de vue. Celui d’Éric Duhaime, quand il parle de santé, quand il parle d’administration de l’État, c’est un discours important, malheureusement il n’est pas entendu», explique-t-il.

Gaétan Barrette fait pour sa part un parallèle avec la sortie, plus tôt cette semaine, de François Legault sur Twitter, qui visait manifestement, selon lui, à plaire à sa base électorale.

La sortie d’Éric Duhaime est elle aussi destinée, selon le jouteur, à plaire à la base électorale du politicien. M. Barrette déplore néanmoins qu’une limite ait été franchie.

«Ce qui est odieux dans l’approche d’Éric Duhaime, c’est qu’il laisse sous-entendre une odeur de perversion parce qu’une personne qui est maquillée et déguisée en femme va raconter des contes à des enfants, et ça, ce n’est rien d’autre que de la malhonnêteté intellectuelle pour plaire à sa clientèle», fait-il remarquer.

«Est-ce qu’elle va répondre positivement à ça? Yasmine soulève un très bon point: ce n’est pas, apparemment, une idée supportée par le site du parti, mais par celui d’Éric Duhaime», ajoute-t-il.

En faisant bande à part de la sorte, Éric Duhaime a pris un risque non négligeable, selon l’ancien ministre de la Santé.

«Je l’ai dit tantôt: je pense qu’il vient de faire une erreur», tranche le jouteur.