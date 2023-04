Groupe Sélection : Revenu Québec part aux trousses du Groupe Lokia

Tandis que de multiples établissements de Groupe Sélection s’apprêtent à changer de mains dans le cadre d’un processus de mise aux enchères autorisé par la Cour supérieure, l’Agence de revenu du Québec (ARQ) vient d’inscrire une hypothèque légale de près d’un million dollars contre le groupe immobilier Lokia, un de ses partenaires.

La Société en commandite Lokia Sélection Sherbrooke, propriétaire d’une résidence privée pour aînés (RPA) connue sous le nom des Terrasses Bowen, est spécifiquement visée par la démarche initiée par Québec.

Par cette dernière, le ministère du Revenu du Québec tente de protéger ses recours relativement à un manque à gagner de 874 312,80$ de la part du Groupe Lokia. Une telle hypothèque a normalement priorité sur les hypothèques conventionnelles même si celles-ci l’ont précédée.

Résidences pour religieux

Fondé à Alma en 2002, le Groupe Lokia est la propriété de l’homme d’affaires et médecin Guy Tremblay. L’entreprise regroupe une vingtaine de résidences au Québec et au Nouveau-Brunswick, dont trois (à Trois-Rivières, Québec et Sherbrooke), en propriété partagée avec Groupe Sélection, aujourd’hui sous la protection des tribunaux.

Les Terrasses Bowen, de Sherbrooke, se distinguent des autres RPA de Groupe Sélection du fait que les deux-tiers de ses 252 unités d’hébergement accueillent des ainés issus de sept communautés religieuses différentes. Il y a deux ans, les Sœurs Missionnaires de Notre-Dame des Anges, les Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus et les Missionnaires d'Afrique Pères Blancs y étaient les plus importantes en nombre.

La part détenue par Sélection dans cette résidence (Terrasses Bowen) doit être liquidée prochainement par PriceWaterhouseCoopers, le contrôleur nommé au dossier. Des offres ayant déjà été reçues; sa vente serait imminente.

Des taxes des ventes

Questionnée sur le sujet, Revenu Québec s’est montrée avare d’explications, si ce n’est pour préciser que ces «hypothèques légales visent une créance due [y compris les intérêts] en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (TVQ)» pour une période prenant fin le 30 septembre 2020.

Évoquant le caractère confidentiel du dossier fiscal de Lokia, Revenu Québec a par ailleurs refusé de nous préciser la nature des biens et services sur lesquelles ont été perçues les taxes de ventes jamais remboursées à Québec.

Même silence de l’ARQ en ce qui a trait au montant initial des taxes de vente jamais remboursées par Lokia depuis 2020. Le taux d’intérêt appliqué à la créance initiale de Lokia a varié selon les périodes, de 5% à 9%, nous a-t-elle toutefois précisé.

- Avec Philippe Langlois/Bureau d'enquête