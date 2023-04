Harcelé par un troll pendant plus d'un an, il obtient justice

Un résident de Trois-Pistoles, Sébastien Rioux, qui a été la cible d'un troll pendant plus d'un an recommence enfin à respirer. Victime de menaces quotidiennes et d'intimidation, Sébastien Rioux a choisi de porter plainte et il a réussi à obtenir justice.

Celui qui s'est caché derrière de nombreux pseudonymes pour le harceler, quotidiennement, a été déclaré coupable de harcèlement criminel le 22 mars dernier, au Palais de justice de Rivière-du-Loup.

«Ma victoire, ç’a été quand ç’a arrêté», a lancé Sébastien Rioux.

Tout a commencé en décembre 2019 quand Sébastien Rioux, un artiste multidisciplinaire du Bas-Saint-Laurent qui utilise les réseaux sociaux tant pour des raisons professionnelles que personnelles, fait une publication sur Twitter en lien avec le mouvement #Metoo. Dans les commentaires de cette publication, un internaute anonyme publie un «Mème» sur lequel on peut lire «I will find you and I will kill you».

Sans hésiter, Sébastien Rioux porte plainte à la police.

La police retrace alors l'auteur du commentaire, le rencontre, mais la démarche ne donne pas lieu à des accusations.

«Vu que ce n'était qu'un message, il s'est fait taper sur les doigts, et ensuite, ils l'ont relâché», a souligné le Pistolois.

La démarche de M. Rioux pousse toutefois son cyberharceleur à frapper encore plus fort.

Entre le 1er mai 2020 et le 4 août 2022, Peter Poncak a harcelé M. Rioux des centaines de fois, de différentes façons sur différentes plateformes, incluant Twitter, Instagram et YouTube.

«C'était fou raide le nombre de messages que je recevais. Je me levais le matin, je recevais tout ça, ça commençait très mal la journée. [...] À l'été, à l'automne, c'était la passe où il essayait de me faire passer pour un pédophile, c'est là que je capotais, j'avais bien trop peur que quelqu'un tombe là-dessus», a-t-il expliqué.

Après plusieurs mois de harcèlement, en octobre 2020, il porte plainte de nouveau.

«Je n'étais plus capable de vivre avec ça. Je suis quelqu'un de très positif dans la vie, fonceur, dynamique, je ne suis pas dépressif, mais là, je l'ai été», a-t-il raconté.

Témoigner pour faire avancer les choses

M. Rioux raconte son histoire pour pousser les victimes de harcèlement à dénoncer.

«Osez porter plainte, le pire qu'il pourrait arriver c'est que la police vous dise que la plainte n'est pas recevable. Si j'avais pensé ça et que je n'avais pas agi, je n'en serais pas où j'en suis aujourd'hui.»

«Ce qui est important c'est de faire des captures d'écran, accumuler les preuves, ne pas effacer. Il faut monter un dossier de preuve comme ça si on veut porter plainte on a ce qu'il faut», a expliqué Stéphane Villeneuve, professeur et expert en cyberintimidation à l'UQAM.

C'est le 15 septembre que Peter Poncak connaîtra sa sentence. Il risque jusqu'à 10 ans de prison. Sébastien Rioux a toutefois dit que la peine lui importe peu puisqu'il a déjà eu sa victoire.

«Je ne pensais pas que ça aurait eu cette répercussion, et hier, quand la madame m'a écrit pour me dire que sa fille est une victime et que je l'aidais, je me suis "voilà, c'est ça que je voulais"», a conclu Sébastien Rioux.