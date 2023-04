La STM annonce de très gros changements aux horaires des vélos dans le métro

Les usagers du métro qui souhaitent transporter leur vélo dans le train pourront désormais le faire plus souvent, a annoncé la STM par voie de communiqué mercredi matin.

Un projet pilote sera mis en place afin de tester une série de mesures visant à faciliter l’accès aux cyclistes dans le métro de Montréal.

Dès samedi, les cyclistes pourront transporter leur vélo presque tout le temps, dans le métro.

Voici les plages horaires autorisées:

- Dès l’ouverture jusqu’à 7h

- De 9h30 jusqu’à 15h30

- De 18h à la fermeture



Ce nouvel horaire est en vigueur jusqu’au 20 mai, après cette date, il n’y aura pratiquement plus de restrictions.

Dès le 20 mai et jusqu’au 20 août, il sera possible de voyager avec son vélo en tout temps dans le métro, 7 jours sur 7, sauf lors d’événements à fort achalandage, comme le Grand Prix du Canada.

Ces événements ponctuels entraînant des restrictions pour les vélos seront mieux ciblés sur certaines lignes, certaines stations et selon un horaire plus précis.

Des vélos partout!

Par ailleurs, la STM ne recommandera plus aux cyclistes de se placer dans la voiture de la tête du train, «en raison des groupes scolaires, services de garde et personnes avec limitations fonctionnelles qui l’utilisent.»

Ainsi, les vélos pourront embarquer dans l’ensemble des voitures, avec une limite de deux vélos par voiture.

«Lors de l’embarquement et du débarquement, une limite d’un vélo par porte doit être respectée afin d’assurer la fluidité des déplacements de la clientèle», fait savoir la STM.

La STM monitorera les impacts de ces changements sur la fluidité du service, la sécurité, l’entassement, le nombre de cyclistes, l’opinion de la clientèle, ainsi que la cohabitation avec tous les utilisateurs.

Auparavant, il n’était pas possible de transporter son vélo dans le métro avant 10h la semaine. Il était possible de le faire entre 10h et 15h par la suite et entre 19h jusqu’à la fermeture.