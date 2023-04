Le Mont-Sainte-Anne prépare un plan d’investissement majeur

La station Mont-Sainte-Anne entend dévoiler prochainement les détails d’un projet de développement majeur.

« Ce projet d’investissement, dont 100 M$ sont dédiés à la modernisation des installations et la bonification de l’offre touristique, prévoit de modifier avantageusement la montagne et ses infrastructures », a indiqué la direction dans un communiqué diffusé mercredi.

RCR a déjà annoncé trois plans d'investissements ambitieux dans le passé, en 2003, en 2008 et en 2011.

En 2008, on évoquait notamment des projets d'investissements d'au moins 150 millions $ alors sur les tables à dessins de promoteurs privés. Resorts of the Canadian Rockies (RCR) voulait alors dévoiler son plan au public.

Cette fois-ci, le nouveau projet de développement majeur 2023 serait « soutenu par des investissements de plus de 550 M$ afin de positionner plus que jamais la montagne et toute la Côte-de-Beaupré comme une destination quatre saisons incontournable », peut-on lire.

RCR ajoute que le plan est lié à un investissement du gouvernement du Québec. Les discussions entre les parties ne sont pas commencées.

« Les pourparlers avec le gouvernement du Québec pour dessiner le partenariat financier essentiel et conditionnel à la mise en place du projet d’investissement débuteront sous peu. »

Parmi les transformations majeures envisagées, la station voudrait se doter de remontées ultramodernes sur l’ensemble du domaine skiable, incluant le remplacement de la télécabine, l’installation d’une nouvelle remontée empruntant un tracé permettant de desservir les trois versants de la montagne depuis la base Sud, ainsi que le remplacement de la remontée du versant Nord.

Le Mont-Sainte-Anne affirme avoir déjà émis des demandes de proposition pour le remplacement de la télécabine et de l'Express du Sud, un télésiège à quatre places.

Aussi, la station aimerait moderniser son système d’enneigement.

Par ailleurs, le refuge du versant Nord serait reconstruit, alors que le chalet du sommet subirait également une cure de rajeunissement complète.