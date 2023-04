Les consommateurs sont à la chasse aux aubaines: voyez leurs astuces pour économiser

Dans le contexte inflationniste actuel, de nombreux consommateurs sont à la chasse aux aubaines.

«Je vais réduire surtout sur les produits qui sont plus luxueux, comme les collations, ou les marques un peu plus prestigieuses, on pourrait dire», mentionne un citoyen interrogé par TVA Nouvelles.

Si les citoyens adaptent leurs habitudes à leur nouveau budget, les épiceries aussi doivent s’adapter en retour.

Près d’une trentaine de Provigo deviendront des Maxi cette année, afin de mieux rencontrer les nouvelles habitudes des citoyens.

«Ici on a des supermarchés qui offrent moins de service, mais avec des prix plus bas : Maxi et Super C, par exemple», explique Benoît Duguay, professeur à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM.

Les marques sans nom

À l’épicerie comme à la pharmacie, les marques maison sont par ailleurs particulièrement convoitées.

«Acheter des marques privées, des marques sans nom si on veut, qui vont généralement être offertes tous les jours, à des prix inférieurs à ceux des marques nationales. Donc pour un consommateur qui voudrait se simplifier la vie, ça demeure une option très intéressante», explique Maryse Côté-Hamel, professeure adjointe en sciences de la consommation à l’Université Laval.

Détaillants à petits prix

Les détaillants de vêtements à petits prix sont aussi très populaires.

La bannière québécoise l’Aubainerie, qui possède déjà une cinquantaine de succursales à travers la province, continue son expansion.

«Oui, les consommateurs vont se tourner vers des détaillants qui vont être moins dispendieux, que ce soit les Walmart, les Old Navy, et autres», détaille Mme Côté-Hamel.

Boutiques de seconde main

Pour faire des économies, les boutiques de seconde main ne sont pas négligées non plus. Chez Renaissance, les ventes ont augmenté de 15% dans les six derniers mois.

«Il y a beaucoup de mes collègues qui ont magasiné dans ces magasins, et ça vaut la peine», dit un citoyen.

Puisque Renaissance est un organisme à but non lucratif (OBNL), les taxes ne sont pas applicables.