Les derniers préparatifs sont faits en vue des funérailles de Maureen Breau

L'heure était aux derniers préparatifs pour la Sûreté du Québec, mercredi, en vue des funérailles de la sergente Maureen Breau, morte en devoir le 27 mars, qui seront soulignées au Sanctuaire Notre-du-Cap à Trois-Rivières jeudi.

Les policiers ont répété dans les moindres détails la cérémonie, chaque pas et chaque geste étant calculés. Mercredi, la garde d'honneur se pratiquait en vue des funérailles civiques.

«Il y a des parents, un conjoint, des enfants qui sont très importants et c'est pour cela qu'ils sont consultés. Maureen avait aussi des amies très proches. Elles aussi auront un rôle à jouer dans la cérémonie», a expliqué la sergente Ingrid Asselin, qui sera maître de cérémonie.

La basilique de 1400 places sera pleine à craquer. Une salle au sous-sol permettra aussi d’accueillir jusqu’à 1000 policiers supplémentaires. Un écran géant a aussi été installé à l'extérieur de la basilique afin que les corps policiers qui prendront part au défilé puissent assister aux funérailles. On attend jusqu'à 65 organisations policières.

Le nom de Maureen Breau a été cousu sur le drapeau qui sera porté par la garde d’honneur. Son nom se retrouve aux côtés de tous les policiers qui ont connu une mort violente alors qu'ils étaient en fonction.

Sepuis le drame à Louiseville, un agent de liaison humanitaire est en contact régulier avec les proches de la policière. Il s’agit d’un nouveau rôle à la Sûreté du Québec depuis quelques mois pour soutenir les familles et les policiers.

«Elle était proche de sa famille. Elle était proche de sa mère. C'est perdre plus qu'un enfant, mais une amie aussi. Je suis impressionné par leur force de caractère. Je suis impressionnée par le conjoint et la façon qu'il gère les enfants et sa présence avec eux. C'est un bon père de famille. Ils seront vraiment au centre de la cérémonie demain», a confié l’agent de liaison, Guy Chapdelaine, qui est aux côtés de la famille de Maureen Breau depuis le soir de sa mort pour s’assurer que chaque décision respecte sa volonté.

Jeudi, il sera impossible pour le public d'avoir accès au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. L'événement sera sous haute sécurité.

«Tout le long du cortège, il y aura une soixantaine de policiers de la Police de Trois-Rivières pour sécuriser les intersections et le trajet du défilé. Nous serons épaulés par une vingtaine de patrouilleurs à vélo du SPVM. Notre mandat, c'est vraiment de sécuriser l'ensemble de l'évènement», a expliqué Luc Mongrain, porte-parole de la Police de Trois-Rivières.

Des ministres et de nombreux dignitaires sont attendus, incluant la vice-première ministre Geneviève Guilbeault et le ministre de la Sécurité publique François Bonnardel.