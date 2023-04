Les premières températures estivales arrivent!

Un beau temps ensoleillé et des températures estivales dépassant les 22 degrés seront de mise pour la première fois de l’année jeudi dans plusieurs secteurs du sud du Québec.

Le mercure prendra donc l’ascenseur jeudi avec des températures maximales pouvant atteindre ou dépasser les 22 degrés dans le Grand Montréal, voire 24 degrés dans certains secteurs de l’Outaouais.

Outre l’Outaouais et Montréal, Environnement Canada anticipe une poussée de temps doux et ensoleillé avec un mercure de 20 à 22 degrés en Montérégie, dans les Laurentides, dans Lanaudière et l’Estrie qui pourrait s’étirer sur quatre jours.

Même si le soleil sera présent, les secteurs de l’est du Québec n’auront pas la douceur anticipée ailleurs, puisque les températures seront au-dessous des normales de saison dans plusieurs secteurs du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord.

En attendant, le ciel sera couvert mercredi presque partout avec quelques éclaircies dans le centre de la province, alors que de la pluie intermittente, parfois mêlée de neige, est attendue en matinée dans le Bas-Saint-Laurent et sur la pointe gaspésienne.

Régions où le mercure atteindra 22 degrés jeudi: