Plus de 120 000 fonctionnaires fédéraux se dotent d'un mandat de grève

Les membres de l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), qui représente quelque 120 000 employés du gouvernement fédéral, ont voté en faveur d’un mandat de grève générale pour réclamer une hausse de leur salaire et une amélioration de leurs conditions.

«Aujourd’hui, une majorité écrasante de nos membres nous ont dit qu’ils ne pouvaient plus attendre, et ils sont prêts à faire une grève pour trouver une entente qui ne les laissera pas tomber», a déclaré le président national de l’AFPC, Chris Aylward, en point de presse à Ottawa.

Les fonctionnaires pourraient décider de déclencher la grève dès aujourd’hui.

L’AFPC s’ajoute aux 35 000 employés de l’Agence du revenu du Canada (ARC), qui, faisant part d’une unité de négociation différente, ont aussi voté en faveur d’une grève vendredi dernier.

Ensemble, les deux syndicats représentent plus de 155 000 membres du gouvernement, qui inclut un vaste éventail de travailleurs, incluant des concierges et des cuisiniers.

«On ne veut pas être tenus pour acquis. On ne veut pas s’appauvrir davantage et aussi, on est prêts à se battre», a lancé Yvon Barrière, vice-président régional pour le Québec, pour qui «la balle est maintenant dans le camp de monsieur Trudeau».

Les négociations avec le Conseil du Trésor doivent se poursuivre jusqu’à la fin du mois. L’ancien contrat de travail est échu depuis 2021.