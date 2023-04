Plus de 35 000 comprimés de méthamphétamine saisis lors de perquisitions

Une enquête amorcée en mai 2022 s’est conclue mardi par une dizaine de perquisitions, permettant de récupérer notamment 35 000 comprimés de méthamphétamine dans les régions du Grand Montréal et de la Montérégie.

Au total, les policiers de l’Escouade régionale mixte (ERM) Rive-Nord, assistés de leurs confrères de la MRC Beauharnois-Salaberry, ont mis la main sur plus de 120 grammes de méthamphétamine, environ 35 000 comprimés de méthamphétamine et autres drogues, plus de 227 kg de cannabis, près de 500 grammes de haschich et plus de 67 000 cigarettes de contrebande.

L’opération a également permis de récupérer plus de 14 000 $ en argent canadien, 109 kg de poudre utilisée dans la confection de comprimés, plus de 200 vapoteuses de cannabis, deux véhicules considérés comme des «biens infractionnels», une arme à feu et un site d’encapsulage, selon ce qu’a listé un communiqué de ERM Rive-Nord mercredi.

Plus de 60 policiers, dont des techniciens en explosifs, des maîtres-chiens et des membres du Groupe tactique d’intervention, ont été mobilisés pour l’enquête depuis mai 2022, et ce, dans différentes unités.

Les dix perquisitions ont eu lieu à Montréal, à Anjou, à Les Cèdres et à Saint-Stanislas-de-Kostka, en Montérégie.

«Les ERM sont des partenariats entre services de police qui ont comme objectif une mise en commun des ressources pour mieux lutter contre le crime organisé, et ce, dans toutes les régions du Québec», a précisé le communiqué.