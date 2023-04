Salon de l’emploi: plus de 16 000 postes à combler en deux jours

Des centaines d’employeurs tenteront de combler plus de 16 000 postes vacants en avril durant le plus gros salon de l’emploi, qui tente de convaincre le gouvernement d’accueillir plus d’immigrants pour pallier la demande grandissante.

«Notre position est claire et demeure la même: le gouvernement du Québec devrait accueillir davantage de nouveaux immigrants afin d'apporter une solution à la pénurie de main-d'œuvre», peut-on lire dans un communiqué de L'Événement Carrières, mercredi.

Ainsi, les immigrants et ceux qui recherchent un emploi seront accueillis «à bras ouverts» par les 300 employeurs qui seront présent sur les lieux.

«Au salon d'avril 2018, nous avions 3000 emplois à combler et maintenant cinq ans plus tard ce chiffre a plus que quintuplé», a tenu à souligner Éric Boutié, directeur de L'Événement Carrières qui se tiendra les 19 et 20 avril au Palais des congrès de Montréal.

Ceux qui sont en quête d’un emploi pourront aussi être conseillés et accompagnés dans leur recherche d’emploi, que ce soit par une révision de leur CV et de leur profil Linkedin, ou par des conseils pour les rencontres avec des employeurs.