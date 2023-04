Une ligne téléphonique pour signaler les inconduites sexuelles en milieu scolaire

Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, annonce la création d’une ligne téléphonique consacrée au signalement de situations d’inconduite sexuelle ou de violence en milieu scolaire.

La ligne est accessible de 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi et une boîte vocale est disponible en tout temps dès maintenant. Des préposés répondront aux appels.

«Grâce à cette nouvelle ligne téléphonique, nous venons leur offrir une ressource d'aide supplémentaire, affirme Bernard Drainville. La santé et la sécurité des élèves et du personnel scolaire sont mes priorités et je ne ferai aucun compromis là-dessus».

L'adresse courriel signalements@education.gouv.qc.ca servait déjà au signalement de situations sexuelles ou violentes dans les écoles.