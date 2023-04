Une soirée de contes lus par une drag queen maintenue à Saguenay

La Ville de Saguenay a assuré, dans la foulée du lancement d’une pétition par le Parti conservateur du Québec pour que cesse le financement public des activités qui exposent des enfants aux drag queens, ne pas avoir l’intention d’annuler une soirée de contes prévue en mai.

• À lire aussi: Drag queens: la pétition d’Éric Duhaime fait réagir à l’Assemblée nationale

• À lire aussi: Drag queens: «Ce qui est odieux, c’est qu’il laisse sous-entendre une odeur de perversion»

• À lire aussi: Drag-queens : «Je pensais que c’était réglé», dit Rafaël Provost

Le 26 mai prochain, la soirée «DRAGUE d’histoire» se tiendra à compter de 18 h 30, à la bibliothèque Hélène-Penault dans l’arrondissement de Jonquière. Il s’agit d’une lecture de contes pour enfants, tenue par la drag queen Karine O’Kay.

Bien que l’annonce ait suscité de nombreuses réactions sur les médias sociaux, le président de la commission des arts, de la culture et du patrimoine de Saguenay, Marc Bouchard, a soutenu qu’aucun citoyen ne l’a interpellé en personne à ce propos. Il a ajouté que la participation se fait sur une base volontaire et que le choix revient aux parents d’y emmener leurs enfants.

«Si les parents trouvent acceptable de montrer la différence à leurs enfants, c’est leur décision. La différence, c’est aussi des couleurs de peau, des cultures et des façons de penser différentes. Si on veut habituer les gens à la diversité et à l’inclusion, il faut se laisser l’esprit ouvert», a souligné M. Bouchard.

Ce dernier se dit d’ailleurs découragé par les propos d’Éric Duhaime et a soutenu que nous devons faire preuve d’ouverture.

«On est dans un pays libre, on parle d’inclusion et d’évolution, quand j’entends des choses comme ça, j’ai l’impression de me retrouver en 1940», a-t-il dit.

Ouverture et diversité

Les contes qui seront lus aux enfants le 26 mai livrent des messages axés sur la diversité et l’ouverture, d’où le choix de la drag queen Karine O’Kay pour en faire la lecture. Le site de la Ville de Saguenay stipule que les lectures ont pour but de transmettre un message juste, d’ouverture, d’acceptation et de respect.

«C’est de l’art, c’est de la présentation artistique. Je le dis et je le répète, la beauté de l’art, c’est que vous pouvez trouver quelque chose merveilleux et je peux trouver ça laid. Si je trouve ça laid, j’ai juste à ne pas le regarder!», a ajouté Marc Bouchard.

Compte tenu de la manifestation qui a dégénéré alors que la drag queen Barbada lisait un conte pour enfants à la bibliothèque de Sainte-Catherine, en Montérégie, M. Bouchard a assuré qu’il gardera un œil sur la situation afin de s’assurer qu’aucun débordement ne survienne à la bibliothèque de Jonquière. Il espère d’ailleurs que les gens seront nombreux à y assister.

«J’ose espérer que les gens de Saguenay sont rendus en 2023», a-t-il conclu.