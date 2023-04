Verglas: encore plusieurs semaines pour remettre Montréal en état, reconnaît Valérie Plante

Une semaine après l’importante tempête de verglas à Montréal, la mairesse Valérie Plante a admis que plusieurs semaines seraient encore nécessaires pour ramasser les branches qui traînent dans certaines rues.

«C’est sûr que ça va prendre plusieurs semaines», a-t-elle confirmé lors d’une mêlée de presse mercredi après-midi.

Des secteurs plus boisés comme Rosemont-La-Petite-Patrie ou encore le Mont-Royal sont particulièrement touchés par les dommages causés par l’événement météorologique.

La mairesse s’était aussi rendue la veille dans le parc Lafontaine, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, pour constater l’étendue des dégâts.

«Ce dont on se rend compte, c’est qu’il y avait plusieurs arbres qui avaient déjà été affectés lors du verglas de 1998 et qui gardaient certaines blessures à l’intérieur et qui étaient un peu plus fragiles», a expliqué Mme Plante.

Bientôt des demandes à Québec et Ottawa

Plusieurs cols bleus ont fait des heures supplémentaires lors du congé pascal pour remettre la métropole en état le plus rapidement possible. La Ville de Montréal n’a toutefois pas encore établi la facture engendrée par ces coûts.

«C’est prévu dans les prochains jours, on fait le tour des arrondissements pour ramasser l’information», a souligné la mairesse.

«Si on a besoin de plus de bras ou de plus d’élagueurs, c’est là qu’on va très prochainement faire des demandes très spécifiques aux gouvernements provincial et fédéral», a-t-elle précisé.

Le ministre de la Sécurité publique François Bonnardel avait déjà assuré que Québec assumerait les coûts supplémentaires pour les municipalités touchées par le verglas. Valérie Plante a salué cette décision.

«On a besoin de financement pour adapter nos territoires face à ces changements climatiques qui vont être malheureusement toujours plus fréquents et toujours plus forts», a-t-elle aussi rappelé.