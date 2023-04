Demi-finaliste de «La Voix 7»: Justin Legacy dévoile «Tempted Pt. 2»

L’auteur-compositeur-interprète Justin Legacy dévoilera jeudi soir, dans son patelin de Gatineau, «Tempted Pt. 2», deuxième volet de son projet musical.

Le demi-finaliste de la septième saison de «La Voix» sera à la Salle Odyssée, qui affiche complet, pour partager son nouveau matériel. Celui-ci est d’ores et déjà disponible sur les différentes plateformes numériques.

Justin Legacy a signé les paroles des pièces «One, Two, Three» et «Never Enough», sur des musiques du réalisateur de l’album, John-Anthony Gagnon-Robinette. Les autres chansons sont l’œuvre de Jason Blaine, Trent Harmon et Danick Dupelle, des paroliers bien connus au sein de musique country canadienne et américaine.