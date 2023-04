Duhaime prétend que le tramway coûtera entre 6 et 8,2 milliards $

Sans préciser d’où il tient cette information, Éric Duhaime prétend que le tramway de Québec pourrait coûter jusqu’à 8,2 milliards $ et il réclame à nouveau de mettre fin au projet.

«On est en train de mettre le bras dans le tordeur des contribuables. Nos sources avancent des coûts entre 6 et 8,2 milliards $, le gouvernement est déjà au courant de la facture. Il ne faut plus dépenser un sou de plus avant d’informer les Québécois», a déclaré le chef conservateur dans un communiqué de presse.

L’attaché de presse de M. Duhaime a refusé de dévoiler l’identité de ces «sources» lorsque nous le lui avons demandé.

Selon les derniers chiffres, qui datent de la fin de 2021, le budget du tramway est d’environ 4 milliards $. Ce chiffre sera toutefois revu à la hausse lors de la prochaine mise à jour.

Les conservateurs affirment qu’il serait «irresponsable» d’aller de l’avant avec le projet de tramway sans en connaître les coûts totaux, et ils réclament que le premier ministre François Legault «tire la ‘’plug’’ avant qu’il ne soit trop tard».

Citant un sondage SOM – Le Soleil publié en janvier dernier, Éric Duhaime a rappelé que les éventuels dépassements de coûts minent les appuis au tramway.