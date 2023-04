Ozempic: «Ce n’est pas une baguette magique»

Malgré sa popularité grandissante et les notamment sur les réseaux sociaux, le médicament Ozempic, serait inefficace pour perdre du poids à moins d’être suivi par une équipe de plusieurs professionnels de la santé.

• À lire aussi: L’Ozempic pour perdre du poids: «Pas recommandé actuellement au Québec»

D’abord destiné à traiter le diabète, ce médicament favorise aussi la perte de poids en jouant notamment sur les neurotransmetteurs du cerveau pour limiter la faim.

En entrevue à l’émission «Le Bilan», la docteur Julie St-Pierre explique cependant que lorsque l’on cesse de prendre ce médicament, tout le poids qui a été perdu est regagné, à moins d’être suivi par une équipe de professionnels multidisciplinaires.

«C’est une perte de poids qui est temporaire si les gens n’ont pas accès à une équipe de soins multi professionnelle, donc nutritionniste, médecin, spécialiste du sport, infirmière, dit-elle. S’ils ne sont pas suivis avec cette équipe-là dans le temps, c’est certain qu’ils vont reprendre du poids.»

Ce type de suivi n’est d’ailleurs pas particulièrement rependu dans la province.

«C’est une médication qu’on ajoute après avoir fait une prise en charge globale, et ces prises en charge globale-là en ce moment au Québec, on est très déçu parce que ce n’est pas accessible partout», continue l’experte.

Afin d’en obtenir pour perdre du poids, le patient doit prouver qu’il a essayé d’autres avenues, mais qu’elles n’ont pas fonctionné.

«Ça se prescrit sous certaines conditions, affirme-t-elle. Si on parle de perte de poids, il faut que la personne ait accès à une équipe multiprofessionnelle et qu’elle ait fait la preuve qu’elle a essayé changé des choses et que l’amélioration n’était pas suffisante.»

Il s’agit aussi d’une thérapie très dispendieuse.

«On parle d’autour de 400$ par mois, avance Mme St-Pierre. Ce sont des frais qui ne sont pas négligeables, qui ne sont pas à l’heure actuelle, malgré que ce soit une maladie l’obésité, pas remboursé par la RAMQ à l’heure actuelle.»

Voyez l’entrevue complète de Mme St-Pierre dans la vidéo ci-dessus