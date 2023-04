10 ans d’enquêtes et ce n’est pas près d’arrêter

Chers lecteurs, nous vous présentons aujourd’hui un dossier spécial pour souligner les 10 ans de notre Bureau d’enquête.

Les médias de Québecor, dont Le Journal qui existe depuis presque 60 ans, ont toujours fait du journalisme d’enquête.

Mais la création d’une unité spécialisée au début de 2013 nous a fait passer dans une autre dimension, au bénéfice de nos lecteurs, qu’ils soient sur le web ou qu’ils préfèrent le papier.

Pratiquer le journalisme d’enquête, par définition, nécessite plus de temps et de ressources (matérielles et financières) pour s’attaquer à des dossiers complexes.

Nous avons donc regroupé des journalistes spécialisés dans des domaines pointus comme la santé, les finances, le crime organisé ou encore l’environnement. Ils travaillent de concert avec des recherchistes et des spécialistes des données pour trier le vrai du faux et faire la lumière sur ce que certains aimeraient vous cacher.

Vous en avez vu les résultats : dix ans plus tard, nous avons produit plus de 4000 articles, qui ont fait la une de votre quotidien préféré plus d’un millier de fois. Nous avons également présenté pas moins de 18 films documentaires diffusés sur la plateforme Vrai de Vidéotron. Sans compter neuf livres, trois balados accessibles sur la plateforme QUB, et l’émission J.E sur les ondes de TVA...

Reportages marquants

Dans ce dossier, nous revenons sur certaines de nos enquêtes les plus marquantes. Nous avons ainsi :

Et j’en passe.

Difficile, mais nécessaire

Faire du journalisme d’enquête, c’est passer d’innombrables heures à éplucher des documents complexes. C’est rencontrer discrètement des sources hautement confidentielles, issues par exemple de ministères et de corps de police, qui ont le courage de nous montrer les scandales au sein de leurs organisations. C’est faire des infiltrations avec des caméras cachées, par exemple dans un entrepôt chez Amazon, pour montrer les conditions de travail difficiles.

C’est affronter les regards assassins de ministres, allant de Pierre Moreau à Pierre Fitzgibbon, dans les mêlées de presse à l’Assemblée nationale, lorsqu’on leur pose une question qui ne fait pas leur affaire.

Tout cela en vaut absolument la peine, au nom de la vérité et de l’intérêt public. Et ce n’est qu’un début.

J’en profite pour vous inviter à nous contacter si vous disposez d’informations d’intérêt public. Soyez assurés que nous protégerons votre anonymat si vous le souhaitez. Vous pouvez nous joindre par courriel au jdm-scoop@quebecormedia.com ou par téléphone au 1-800-63 SCOOP.

Notre détermination n’a jamais été aussi grande. Nous ne voyons pas le jour où nous cesserons de faire des enquêtes.

Bonne lecture.

Jean-Louis Fortin

Directeur du Bureau d’enquête