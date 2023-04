10 ans d’enquêtes: heureusement qu’on a enquêté sur les municipalités

Le monarque Gilles Vaillancourt

Photo d'archives, Ben Pelosse

Paru à l’automne 2018, notre livre Gilles Vaillancourt - Le Monarque s’est intéressé à celui qui a régné en roi et maître pendant près d’un quart de siècle à Laval, Gilles Vaillancourt.

Écoutez l'entrevue avec Jean-Louis Fortin à l’émission de Richard Martineau via QUB radio :

Pendant qu’il était réélu à répétition, ce dernier tirait les ficelles d’un système sophistiqué de corruption, de pots-de-vin et de partage des contrats publics. Pendant plus d’un an, nous avons fouillé son passé pour comprendre comment ce système a été mis en place.

Gilles Vaillancourt a plaidé coupable pour complot, fraude et abus de confiance en décembre 2016 et a pris le chemin de la prison en emportant ses secrets avec lui.

Notre livre a cherché à analyser comment s’est tissée autour de lui la toile d’araignée d’entrepreneurs et de collecteurs de fonds, et qui lui a permis d’amasser des millions de dollars sous le nez des Lavallois.

Gilles Vaillancourt - Le Monarque. Par Jean-Louis Fortin, Sarah-Maude Lefebvre et Andrea Valeria

• À lire aussi: 10 ans d’enquêtes: s’infiltrer pour mieux comprendre

• À lire aussi: 10 ans d’enquêtes: nous surveillons de près le secteur immobilier

• À lire aussi: 10 ans d’enquêtes: notre Bureau d’enquête a contribué à la loi sur le cannabis

Un juge blâmé

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Un juge retraité de la Cour municipale de Longueuil a été sévèrement blâmé par le Conseil de la magistrature, qui l’aurait destitué s’il avait encore été en poste, en décembre dernier.

Cette enquête avait pris source dans notre reportage publié en 2019 où nous avions révélé que l’ancien juge Jean Herbert avait acquitté une amie qui contestait une contravention routière en « 42 secondes » et que le magistrat avait également surfac-turé des heures de travail pour un montant évalué à près de 40 000 $.

Quatre maires sanctionnés grâce à notre travail

Photos d'archives

Depuis la création de notre Bureau d’enquête, plusieurs élus municipaux se sont retrouvés sous les feux de la rampe en lien avec des allégations de conflits d’intérêts, financement électoral douteux, changement de zonage suspicieux ou encore apparence de favoritisme dans l’octroi de contrats.

À la suite de nos reportages, quatre dirigeants de municipalités se sont notamment retrouvés visés par des enquêtes des autorités, puis sanctionnés.

L’ancien maire de Saint-Jérôme, Stéphane Maher, a carrément été reconnu coupable de manœuvres électorales frauduleuses et déclaré ensuite inéligible à siéger en 2020. Ce jugement est survenu après que nous avions rendu public un enregistrement dans lequel on entendait le maire Maher offrir un emploi prestigieux à un conseiller municipal en échange de son départ de la vie politique.

À l’automne 2021, les mairesses de Pointe-Calumet, Sonia Fontaine, et de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Sonia Paulus, ont été suspendues respectivement 45 jours et 15 jours sans rémunération par la Commission municipale du Québec. Cela faisait suite à un reportage publié dans nos pages qui révélait qu’elles s’étaient immiscées dans le processus judiciaire pour faire annuler la contravention d’un citoyen de Pointe-Calumet. La conjointe de ce dernier était amie Facebook avec la mairesse Fontaine.

L’ancienne mairesse de Brownsburg-Chatham, Catherine Trickey, a été également suspen-due de ses fonctions pendant 45 jours, après que notre Bureau d’enquête eut dévoilé un enregistrement où elle divulguait des informations confidentielles avant le lancement d’un appel d’offres.

Élections municipales

De 2012 à 2014, les audiences de la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction (CEIC) avaient bien mis la table sur plusieurs problématiques du monde municipal, qui ont perduré pendant quelques années.

Les chiffres sont éloquents. Lors de notre dernière recension à l’automne 2021, tout juste avant les élections municipales, nous avions calculé qu’une cinquantaine d’élus sanctionnés ou visés par une enquête pour des manquements à l’éthique étaient candidats pour le scrutin.