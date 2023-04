4 choses à ne jamais faire avec vos plats de plastique

Les plats de plastique sont monnaie courante dans les cuisines, mais il est fort possible que vous les utilisiez mal et au péril de votre santé.

C’est l’avis de plusieurs experts, qui mentionnent que de nombreux plats de plastique contiennent du bisphénol A (BPA), un composé organique pouvant être dangereux s’il est ingéré.

Ce dernier peut notamment augmenter les risques d’infertilité, de malformation du fœtus, de troubles de l’attention et de l’hyperactivité ainsi que de maladies cardiaques

«Chaque fois qu’ils sont utilisés, ces plats perdent de petites quantités de particules de BPA. Les recherches prouvent que même de très faibles taux de BPA peuvent faire du tort et les gens devraient s’en soucier», a déclaré la professeure en sciences médicales environnementales à la University of Massachusetts Ahmerst, Laura Vandenberg.

«Ce n’est pas sécuritaire le jour que vous l’achetez et ce n’est pas sécuritaire 10 ans plus tard», ajoute-t-elle, précisant néanmoins que plus nous utilisons un plat de plastique longtemps, plus grand est le risque pour notre santé.

À défaut de vous débarrasser de vos plats de plastique, voici 4 gestes répandus qui sont dangereux pour votre santé :

Laver les plats

Mettre vos plats de plastique au lave-vaisselle ou les laver avec une éponge rugueuse augmente le risque que le plastique s’effrite et libère des particules de BPA. Des égratignures créent également des cavités où des bactéries peuvent s’incruster.

Garder des plats abîmés

Tout plat de plastique endommagé devrait être jeté, estime le directeur de la certification des produits de la National Safety Foundation, Sam Cole.

Aliments acides

Mettre des aliments particulièrement acides, tels que des tomates ou des agrumes, a le même effet sur les plats, en effritant les plats, ouvrant la porte à la création et l’ingestion de particules de BPA ou de bactéries.

Micro-ondes

Bien que plusieurs plats indiquent pouvoir être mis au four micro-ondes, ça ne veut pas dire que c’est réellement sécuritaire pour votre santé, explique Mme Vandenberg.