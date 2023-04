Tempête de verglas: «ça prendra des années pour retrouver la végétation qu'on avait avant»

La tempête de verglas qui a balayé la province le 5 avril dernier a laissé des marques sur le visage de la métropole. Et elles risquent d’y demeurer assez longtemps.

«À Montréal, on a trois millions d’arbres, donc on est extrêmement touché ici», souligne Philippe Sabourin, porte-parole de l’administratif de la Ville de Montréal.

À la suite du passage de la tempête de verglas, des dizaines de milliers de branches d’arbre cassées se retrouvent un peu partout dans la métropole.

Plus de 500 employés municipaux s’affairent à nettoyer les dégâts causés par les intempéries.

«On va avoir besoin de beaucoup de jours encore devant nous. Peut-être 7, 14, 21 jours dans certains endroits. Et ça, c’est juste ramasser en bordure de rue», explique-t-il.

Les équipes ont dégagé en priorité les principaux sentiers, ont sécurisé les aires de jeu pour enfant et les parcs canins.

«On va avoir besoin de plusieurs semaines pour compléter l’opération dans les parcs. Plusieurs mois pour panser nos arbres et plusieurs années par endroits pour retrouver la végétation qu'on avait avant la tempête», estime M. Sabourin.

«Ça n’a pas été nettoyé, mais on comprend pourquoi. C'est quand même beaucoup de boulot. C'est désolant. Là, justement, on a un bel exemple. Oui, après, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire? Ce n’est pas vraiment une question de problème d'élagage.»

«C'est vraiment long pour tout, que ce soit les installations des patinoires ou vice-versa, ça prend toujours vraiment beaucoup de temps, je ne sais pas pourquoi.»

«Les routes sont bien dégagées, donc ça ne gêne pas. Après c'est sûr qu'il y a beaucoup à ramasser.»

Des contrats seront octroyés à des firmes privées pour accélérer le processus de nettoyage de branches. Les citoyens sont aussi appelés à faire leur part.

«Quand on ramasse, par exemple, n'en jetez plus! Vous pouvez aller à l'écocentre porter ce qui est plus gros qu'un signe, en diamètre, qu'un signe "OK", sinon on met ça aux résidus verts, mais pas plus long que ça, à peu près 1 mètre. Ce qu'on va en faire, ce sont des copeaux de bois essentiellement, on va produire de la pâte à bois avec ça ou encore du bois de composite, qu'on appelle. Donc, ce sera valorisé», conclut le porte-parole.