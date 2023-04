Crues printanières: Montréal entame sa vigie et passe en mode alerte

La Ville de Montréal a amorcé sa vigie liée à la crue des eaux printanières et se tient prête intervenir en cas d’inondation.

En passant en mode «Alerte», la Ville de Montréal est «prête à déployer rapidement les ressources nécessaires» pour accompagner les citoyens «pour les aider à se préparer en cas d'inondation», a-t-elle indiqué dimanche dans un communiqué.

Elle affirme qu’une surveillance en continu des débits et des niveaux d'eau est effectuée. C’est d’ailleurs ce qui a permis d’observer une augmentation du niveau d’eau à la Centrale de Carillon, sur la rivière des Outaouais, où le seuil d'inondation mineure a été franchi. «On prévoit une augmentation des débits au cours des prochaines 48 heures», a également indiqué la Ville de Montréal.

💧 Crues printanières | Montréal passe en mode alerte. Nos équipes sont mobilisées pour faire face à une éventuelle montée des eaux.



Chaque année, c'est une période stressante pour les riverains. Nous sommes prêts et serons là pour les accompagner.



Consultez notre site pour… — Valérie Plante (@Val_Plante) April 16, 2023

Plusieurs arrondissements et villes liées de l'agglomération de Montréal, notamment ceux situés en bordure du lac des Deux Montagnes, du Lac St-Louis, et de la rivière des Prairies, sont susceptibles de subir des inondations d'importance variable en raison des crues printanières.

«Nos équipes sont prêtes à déployer les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires afin de faire face à d'éventuelles crues des eaux. [...] On invite donc la population vivant dans des secteurs à risque à se préparer à intervenir rapidement, comme nous le faisons et nous veillons à ce que tous les citoyennes et citoyens aient l'information nécessaire à leur préparation», a déclaré Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Comment se préparer ?

La Ville rappelle qu’en cas de situation d'urgence ou de sinistre, c’est aux citoyens «d'accomplir les premiers gestes pour assurer leur propre sécurité et la sauvegarde de leurs biens et leurs propriétés».

- préparez une trousse d’urgence avec des articles de base pour permettre aux membres de votre famille d’être autonomes pendant 72 heures et d’évacuer votre maison au besoin;

- définissez un plan d’urgence qui indique à chacun quoi faire et où aller si la maison doit être évacuée;

- placez les documents et autres biens importants dans un bac étanche et entreposez-les à l’étage;

- installez une pompe submersible ainsi que des clapets antiretour au sous-sol.